Моддер Star Wars Jedi Survivor высмеивает Respawn, самостоятельно исправляя важные проблемы ©

Участник Steam «Snight01» выпустил обязательный мод для Star Wars Jedi: Survivor. Этот мод исправляет раздражающие сбои, которые могли возникнуть на Джеде при использовании трассировки лучей. Кроме того, он решает проблемы с окклюзией, которые преследовали эту игру. Когда вы поворачиваете камеру и видите, как в углах экрана мигает белый цвет, мод исправляет это и любые сбои, вызванные этой проблемой.

Забавно, что Respawn не смогла исправить эти проблемы. Вчера и спустя целый месяц команда выпустила новый патч для ПК. И, что удивительно, вышеупомянутые проблемы все еще присутствовали в нем.

Тот факт, что моддер смог так легко решить эти проблемы, забавен и удручает. Забавно, потому что моддеры решили показать Respawn пальцем и сами исправить игру. С другой стороны, удручает, потому что в 2023 году разработчики не могут исправить даже свои игры. И хотя геймеры на ПК могут, по крайней мере, наслаждаться игрой, консольная версия Jedi Survivor по-прежнему находится в ужасном состоянии.

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