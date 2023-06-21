Моддер Star Wars Jedi Survivor высмеивает Respawn, самостоятельно исправляя важные проблемы

Участник Steam «Snight01» выпустил обязательный мод для Star Wars Jedi: Survivor. Этот мод исправляет раздражающие сбои, которые могли возникнуть на Джеде при использовании трассировки лучей. Кроме того, он решает проблемы с окклюзией, которые преследовали эту игру. Когда вы поворачиваете камеру и видите, как в углах экрана мигает белый цвет, мод исправляет это и любые сбои, вызванные этой проблемой.
Забавно, что Respawn не смогла исправить эти проблемы. Вчера и спустя целый месяц команда выпустила новый патч для ПК. И, что удивительно, вышеупомянутые проблемы все еще присутствовали в нем.
Тот факт, что моддер смог так легко решить эти проблемы, забавен и удручает. Забавно, потому что моддеры решили показать Respawn пальцем и сами исправить игру. С другой стороны, удручает, потому что в 2023 году разработчики не могут исправить даже свои игры. И хотя геймеры на ПК могут, по крайней мере, наслаждаться игрой, консольная версия Jedi Survivor по-прежнему находится в ужасном состоянии.
Скачать мод можно бесплатно прямо с нашего сайта.
Над модером издатель и инвесторы не висят.
Наслаждаться можно первой частью.А эту шляпу еще нужно шлифовать до победы😄
да,первая огонь, вторую даже и не брал ибо забагованая до пи...деца
В первой части и сейчас статтеры при передвижении, даже на консолях.
Сейчас как раз прохожу... Стабильно 144FPS в 2K на максималках. Никаких статтеров не наблюдается от слова совсем.