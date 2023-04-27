Приключенческий экшен Star Wars Jedi: Survivor был создан в рекордно короткие сроки

Star Wars Jedi: Survivor, последний релиз от Electronic Arts Inc, является чем-то вроде чуда в современной разработке видеоигр. Она полностью одиночная, не имеет микротранзакций и была создана во время пандемии примерно за три года - в два раза меньше времени, чем требуется для создания многих современных крупных игр.
Но Стиг Асмуссен, директор Star Wars Jedi: Survivor, быстро отвергает любые предположения о том, что процесс разработки игры был чудесный.
"Если что и есть, так это свидетельство работы команды", - сказал Асмуссен в недавнем интервью, добавив, что планировать график было легче, поскольку это было продолжение, а не совершенно новый тип игры. "И, если честно, это было три с половиной года".
Survivor - это продолжение игры 2019 года Star Wars Jedi: Fallen Order, число игроков которой, по словам EA, превысило 20 миллионов. Обе игры были разработаны лос-анджелесской компанией Respawn Entertainment, принадлежащей EA.
EA рассчитывает, что игра Star Wars Jedi: Survivor поможет оправиться от неудачного периода. В январе издатель видеоигр закрыл игровую студию и отменил несколько игр, включая другой проект Respawn. В прошлом месяце EA уволила 6% своих сотрудников. Будущее прибыльной ежегодной футбольной видеоигры EA также находится под вопросом после того, как весной прошлого года EA рассталась с FIFA и планирует выпустить игру в этом году под новым брендом.
Respawn начала разрабатывать Survivor осенью 2019 года. Несколько месяцев спустя, когда разразилась пандемия, Асмуссен и его команда быстро адаптировались к удаленной работе. "Я думаю, нам в какой-то степени повезло, потому что мы были на самом раннем этапе производства", - сказал он. "Львиная доля работы над Star Wars Jedi: Survivor проходила удаленно".
Разработчики Respawn перенесли свои регулярные встречи в Zoom и ввели еженедельный открытый форум "Разговор джедаев", который позволял любому члену команды задавать вопросы или делиться претензиями. По словам Асмуссена, самой большой проблемой было "заново научиться общаться друг с другом", и этот процесс осложнялся тонкостями текстовых бесед в Slack, в которых тон и нюансы могли теряться. "Приходится корректировать курс", - говорит Асмуссен.
Успех этих корректировок заставил Respawn принять удаленную работу. EA позволила каждой из своих дочерних компаний выбирать, как относиться к политике возвращения в офис, а Respawn за последние три года разрешила сотрудникам переезжать и расширила прием на работу в любое место. Это разительный контраст с некоторыми конкурирующими издателями игр, такими как Activision Blizzard Inc, которые требовали от многих сотрудников возвращения в офис.
Даже если бы не проблемы пандемии, трех- и полуторагодичный цикл разработки Star Wars Jedi: Survivor был бы выдающимся достижением. Другие игры, которые должны выйти в 2023 году, включая The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo 4 и Final Fantasy 16, находились в разработке более шести лет. Сравнительно простые сиквелы, такие как God of War: Ragnarök и Horizon: Forbidden West, также заняли не менее четырех лет.
Respawn стала одной из самых важных студий EA благодаря безостановочной череде хитов, включая Star Wars Jedi: Fallen Order и популярный многопользовательский шутер Apex Legends. С игрой Star Wars Jedi: Survivor студия, похоже, добилась еще одного успеха - даже если разработчики не хотят называть это чудом.
оно и видно,, что в рекордные сроки сделана)).что, оптимизация? потом-потом, сейчас главнее бабки
Ааа, ну теперь всё ясно, вердикт таков, нас ждёт оптимизация уровня TLOUP1 на пк. И не только на пк но и на консолях будет всё ужасно (особенно на эске). Мда конечно, от респаунов я такое не ожидал.
П.С. Разрабы обещали компиляцию шейдеров, так что не нужно даже под черным флагом.
Главное чтоб ни как с портом TLOU, ибо там похоже наломали дров и наставили костылей с самого начала, порт считай заново нужно делать, чтобы оптимизировать. Если игру просто не успели оптимизировать и нет технических проблем на самых базовых уровнях, то починить её могут месяца за 2, а вот TLOU могут и через год не починить. В общем нужно смотреть насколько фундаментально сломана игра.
3 года, в 2 раза меньше, чем нужно? Юбисофты обоссались от смеха
чем-то вроде чуда в современной разработке видеоигр
Она полностью одиночная, не имеет микротранзакций
witcher 3,
киберпанк
метро эксодус
A Plague Tale: Requiem
Atomic Heart
RE4 ремейк
В РЕ 4 уже ввели подобие микротранзакций. Хотя нечто подобное с 7-й части в серии есть