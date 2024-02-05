Star Wars Jedi: Survivor получила премию "Грэмми" за лучший саундтрек к игре

Награда за лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа вручается лучшему композитору (композиторам) "за оригинальную партитуру, созданную специально для видеоигр и других интерактивных медиа или в качестве сопровождения к ним".
В этом году награду получили Стивен Бартон и Горди Хааб за партитуру к Star Wars Jedi: Survivor.
Другими номинантами в этом году были Call of Duty: Modern Warfare 2, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy и Stray Gods: The Roleplaying Musical.
Этот год стал вторым годом, когда "Грэмми" присуждает отдельную награду за видеоигры.
Дебют премии состоялся в прошлом году, когда Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök победила, опередив Aliens: Fireteam Elite, Call of Duty: Vanguard, Marvel's Guardians of The Galaxy и Old World.
Согласно заявлению Академии звукозаписи, награда "присуждается за выдающиеся достижения в области создания альбомов саундтреков, состоящих преимущественно из оригинальных партитур и созданных специально для видеоигры или другого интерактивного медиа, выпущенного в течение квалификационного периода, или в качестве сопровождения к ним".
Отличная игра с донной оптимизацией, из-за которой коммфортное прохождение для людей становится затруднительным. А жаль.
Про Вейка и Финалку они явно не слышали.
Каво???
нафталиновый саундтрек. я понимаю что он писался с оглядкой на 70-й год (или в каком вышли первые ЗВ), но это такое г***о мамонта и звучит как пафосно-фанфарное, архаичное, устаревшее по всем фронтам г***о мамонта. и за это ещё и премии музыкальные дают, мммда
А знаете чего она не получила? Русскую озвучку. Зачем вообще было браться если не могут сделать в адекватные сроки?