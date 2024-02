Star Wars Jedi: Survivor получила премию "Грэмми" за лучший саундтрек к игре

Награда за лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа вручается лучшему композитору (композиторам) "за оригинальную партитуру, созданную специально для видеоигр и других интерактивных медиа или в качестве сопровождения к ним".

В этом году награду получили Стивен Бартон и Горди Хааб за партитуру к Star Wars Jedi: Survivor.

Другими номинантами в этом году были Call of Duty: Modern Warfare 2, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy и Stray Gods: The Roleplaying Musical.

Этот год стал вторым годом, когда "Грэмми" присуждает отдельную награду за видеоигры.

Дебют премии состоялся в прошлом году, когда Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök победила, опередив Aliens: Fireteam Elite, Call of Duty: Vanguard, Marvel's Guardians of The Galaxy и Old World.

Согласно заявлению Академии звукозаписи, награда "присуждается за выдающиеся достижения в области создания альбомов саундтреков, состоящих преимущественно из оригинальных партитур и созданных специально для видеоигры или другого интерактивного медиа, выпущенного в течение квалификационного периода, или в качестве сопровождения к ним".