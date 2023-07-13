В съёмках нового фильма "Трон: Арес" участвует актер из игры Star Wars Jedi: Survivor ©

Премьера долгожданного продолжения фильма "Трон: Наследие" до сих пор не определена, однако картина продолжает пополняться занятными звездами Голливуда. Так, после успешного релиза экшена Star Wars Jedi: Survivor к актерскому составу фильма присоединился исполнитель роли главного героя игры Кэла Кестиса.

Согласно данным журналистов из Deadline, к основному актерскому составу фильма "Трон: Арес" присоединился Камерон Монахэн. Он больше всего известен по роли центрального персонажа в игре Star Wars Jedi: Fallen Order от Respawn Entertainment. За свою карьеру он также успел сняться в телесериале "Готэм", а также фильмах "Клик: С пультом по жизни", "Академия вампиров" и "Посвящённый". Какая роль достанется Монахэну в новом "Троне" пока остается неизвестным, но он займет одну из ролей на переднем плане.

Вместе с Камероном Монахэном актерский состав продолжения теперь включает Грету Ли, Сару Дежарден, Джоди Тернер-Смит, Эвана Питерса и Джареда Лето. Режиссером картины заявлен Хоаким Роннинг.

Съёмки "Трона: Арес" должны стартовать уже этим летом, а планируется выпустить фильм только в 2025 году.