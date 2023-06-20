Выпущено обновление 6 для Star Wars Jedi Survivor ©

Respawn выпустила обновление 6 для Star Wars Jedi Survivor. Этот новый патч содержит ряд исправлений ошибок и настроек. Однако он не содержит никаких улучшений производительности или дополнительных оптимизаций.

В основном это означает, что Respawn не будет утруждать себя исправлением или улучшением производительности игры. Таким образом, не будет никаких исправлений для заиканий при передвижении, и мы не увидим никаких визуальных улучшений эффектов трассировки лучей. Также можем предположить, что Respawn не будет добавлять поддержку DLSS 2 (хотя, к счастью, есть мод, который добавляет как DLSS 2, так и DLSS 3).

Steam и приложение EA загрузят это обновление при следующем запуске их клиентов. Ниже вы также можете найти полный журнал изменений.

Примечания к выпуску: