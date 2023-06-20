Выпущено обновление 6 для Star Wars Jedi Survivor

Respawn выпустила обновление 6 для Star Wars Jedi Survivor. Этот новый патч содержит ряд исправлений ошибок и настроек. Однако он не содержит никаких улучшений производительности или дополнительных оптимизаций.
В основном это означает, что Respawn не будет утруждать себя исправлением или улучшением производительности игры. Таким образом, не будет никаких исправлений для заиканий при передвижении, и мы не увидим никаких визуальных улучшений эффектов трассировки лучей. Также можем предположить, что Respawn не будет добавлять поддержку DLSS 2 (хотя, к счастью, есть мод, который добавляет как DLSS 2, так и DLSS 3).
Steam и приложение EA загрузят это обновление при следующем запуске их клиентов. Ниже вы также можете найти полный журнал изменений.
Примечания к выпуску:
- Различные исправления сбоев на всех платформах
- Исправлена ошибка, из-за которой охотники за головами не появлялись.
- Исправлена ошибка, из-за которой Каидж становилась невидимой.
- Исправлена случайная ошибка, из-за которой слух «Найди секрет ущелья» не мог быть завершен.
- Улучшения коллизии
- Улучшено обращение с бластером
- Исправления для фоторежима
- Исправлена головоломка с ветром на Джеде.
- Обновления данных голокарты
- Различные исправления ошибок и улучшения