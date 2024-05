Создатели сериала "Аколит" черпали вдохновение из Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords

Мы еще многого не знаем о "Аколите", предстоящем сериале "Звездные войны" на канале Disney+, действие которого происходит примерно за 100 лет до начала трилогии приквелов. В то время как большинство главных героев сериала уже раскрыты, в трейлерах можно увидеть лишь несколько мимолетных взглядов на ассасина, чье лицо скрыто маской. Теперь создатель сериала Лесли Хэдланд пролила свет на вдохновение для создания этого персонажа, и оно пришло из классической видеоигры по "Звёздным войны".

По информации Den of Geek, Хэдланд подтвердила, что персонажем, который привлек ее внимание, была Дарт Трея, главный злодей из игры 2004 года Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords.

"Дарт Трея действительно стал для меня источником вдохновения", - отметила Хэдланд, которая также рассказала, что у нее был соблазн представить еще одну фигурку из истории ситхов.

Я очень хотела использовать Дарта Бэйна или упомянуть Бэйна. Мы не сделали этого в первом сезоне, но очевидно, что это наследие этих практиков темной стороны... Хотя мы не углубляемся в эту конкретную историю, в "Легендах" были некоторые вещи, которые я хотела раскрыть, потому что чувствовала, что они действительно интересны не только для сюжетной линии, но и для меня как фаната. Я подумала: "Что ж, я с удовольствием это сделаю".

Хэдланд также объяснила, почему она решила выбрать период, когда ситхи были в невыгодном положении по сравнению с джедаями.

В кино и сериалах мы никогда не видели ситхов в роли аутсайдеров, дико уступающих по численности джедаям, которые есть во вселенной. Мне показалось интересным исследовать это.

Премьера "Аколита" состоится 4 июня на канале Disney+ с двумя эпизодами.