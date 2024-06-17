Российские разработчики показали процесс создания локаций в ролевой игре Distortion

Отечественная команда разработчиков из студии Game Art Pioneers уже несколько лет активно работает над новой масштабной RPG с элементами стратегии и другими интересными механиками. Их проект под названием Distortion обещает подарить игрокам действительно уникальный сеттинг нео-миддлпанка с фирменными особенностями данного жанра. Чем выделяется этот сеттинг от обычного фэнтези, разработчики наглядно показали в новом ролике.
В этом видео специалисты из Game Art Pioneers продемонстрировали процесс создания локаций в Distortion. Как отмечает команда разработчиков, даже во время планирования общего ландшафта и открытых регионов они стараются тщательно продумывать каждый элемент.
"Постепенно, шаг за шагом, мы продумываем каждый элемент, и пустое пространство начинает наполняться красками, превращаясь в удивительную картину."
Вместе с этим разработчики также рассказали о монстрах в игре, которые здесь именуются "Чудами".
"Возрастающая угроза для жителей планеты Хлои-Ахеи – загадочные чудовища, или, как их называют местные, Чуды. Некоторые чуды не только сражаются с людьми, но и используются как транспорт для чуд поменьше. На их крупных телах можно заметить 'лишние' органы и отростки в самых необычных местах. Выглядит это, скажем прямо, омерзительно."
Ранее в Game Art Pioneers показали скриншоты из последней актуальной сборки игры, которые напомнили игрокам культовую "Готику".
выглядит довольно неплохо, подождём трейлера и геймплея
найди интервью IXBT Games с основателем студии, там показывают не много геймплея, ну и вообще рассказывают о игре
Я имел в виду готовой игры, перед релизом который будет. Тот я уже видел, а то как с Dragon age 4 тоже сперва покажут одно , а потом насерют.
минимум 3 года ещё.
ранний доступ в 26
Выглядит не плохо но почему все так ударились в фентези прошлого.
Ну, конкретно этот проект не совсем фэнтезийный. Концепт немного иной, ннмного замудренный, что бы до конца понять, нужно ждать геймплейных видео.
это точно
Ничёсе тварина на первом скрине! похоже это наш ответ старфилдскому терроморфу ;)
честн по дизайну мобов куча вопросов наверно разрабы читают это и исправят этот ходячий клитор. так то ели мутация или захват происходит человеческой формы жизни и она все также является жизненоважной частью симбионта то врядли природа паразита сыграла бы себе во вред. и про наращивание такой массы из ничего ну очень интересно будет лор мобов почитать (нет)
Чуды бл?! Отростки в самых необычных местах!? Хлоя Ахея? Планету назвали человеческим именем. Типа планета Татьяна Николаевна. Для кого это все? Для людей 40+, которые обычно в сапера на работе играют? Увольте нафиг этого комьюнити менеджера, пока он не начал заливать, что это очередной убийца ведьмака.
Пожалуй это один из самых тупых до#6ов к игре, который я только видел