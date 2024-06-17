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Distortion 2025 г.
Экшен, Ролевая
7.4 105 оценок

Российские разработчики показали процесс создания локаций в ролевой игре Distortion

Gutsz
Новости

Отечественная команда разработчиков из студии Game Art Pioneers уже несколько лет активно работает над новой масштабной RPG с элементами стратегии и другими интересными механиками. Их проект под названием Distortion обещает подарить игрокам действительно уникальный сеттинг нео-миддлпанка с фирменными особенностями данного жанра. Чем выделяется этот сеттинг от обычного фэнтези, разработчики наглядно показали в новом ролике.

В этом видео специалисты из Game Art Pioneers продемонстрировали процесс создания локаций в Distortion. Как отмечает команда разработчиков, даже во время планирования общего ландшафта и открытых регионов они стараются тщательно продумывать каждый элемент.

"Постепенно, шаг за шагом, мы продумываем каждый элемент, и пустое пространство начинает наполняться красками, превращаясь в удивительную картину."

Вместе с этим разработчики также рассказали о монстрах в игре, которые здесь именуются "Чудами".

"Возрастающая угроза для жителей планеты Хлои-Ахеи – загадочные чудовища, или, как их называют местные, Чуды. Некоторые чуды не только сражаются с людьми, но и используются как транспорт для чуд поменьше. На их крупных телах можно заметить 'лишние' органы и отростки в самых необычных местах. Выглядит это, скажем прямо, омерзительно."

Ранее в Game Art Pioneers показали скриншоты из последней актуальной сборки игры, которые напомнили игрокам культовую "Готику".

23
12
Distortion
2025 г.
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Wot_Snuper

выглядит довольно неплохо, подождём трейлера и геймплея

7
Old-Waldemar

найди интервью IXBT Games с основателем студии, там показывают не много геймплея, ну и вообще рассказывают о игре

0
Wot_Snuper Old-Waldemar

Я имел в виду готовой игры, перед релизом который будет. Тот я уже видел, а то как с Dragon age 4 тоже сперва покажут одно , а потом насерют.

0
SEV DRAKE Wot_Snuper

минимум 3 года ещё.

0
Alex40001 SEV DRAKE

ранний доступ в 26

0
SOLUS5678

Выглядит не плохо но почему все так ударились в фентези прошлого.

2
3АЕ6

Ну, конкретно этот проект не совсем фэнтезийный. Концепт немного иной, ннмного замудренный, что бы до конца понять, нужно ждать геймплейных видео.

2
Aellie
отростки в самых необычных местах. Выглядит это, скажем прямо, омерзительно

это точно

0
Tsssss

Ничёсе тварина на первом скрине! похоже это наш ответ старфилдскому терроморфу ;)

0
Alex40001

честн по дизайну мобов куча вопросов наверно разрабы читают это и исправят этот ходячий клитор. так то ели мутация или захват происходит человеческой формы жизни и она все также является жизненоважной частью симбионта то врядли природа паразита сыграла бы себе во вред. и про наращивание такой массы из ничего ну очень интересно будет лор мобов почитать (нет)

0
opexdisturbed

Чуды бл?! Отростки в самых необычных местах!? Хлоя Ахея? Планету назвали человеческим именем. Типа планета Татьяна Николаевна. Для кого это все? Для людей 40+, которые обычно в сапера на работе играют? Увольте нафиг этого комьюнити менеджера, пока он не начал заливать, что это очередной убийца ведьмака.

-11
luVol
загадочные чудовища, или, как их называют местные, Чуды.

Пожалуй это один из самых тупых до#6ов к игре, который я только видел

7