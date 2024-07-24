Новый ролик Star Wars Outlaws посвятили милому зверьку Никсу

Кей Весс будет в центре событий Star Wars Outlaws, но она не будет одинока в своем путешествии. Как и во многих других историях о «Звездных войнах», в грядущей игре Ubisoft и Massive Entertainment появится верный персонаж-компаньон, который будет постоянно находиться рядом с главной героиней, - Никс, которого мы уже не раз видели.
И вот, когда до выхода игры осталось чуть больше месяца, члены команды разработчиков Star Wars Outlaws раскрыли новые подробности о Никсе и процессе его создания в новом закулисном видео, опубликованном IGN.
Никс, конечно же, будет играть важную роль в сюжете, ведь он - единственное живое существо в галактике, которому доверяет Кей, но он также будет играть важную роль и с точки зрения геймплея, особенно в стелс-секциях.
В закулисном видео, помимо обсуждения геймплейного применения Никса, рассказывается о процессе его создания и о том, чем вдохновлялась Massive Entertainment, в том числе панголинами и собственными домашними животными.
Star Wars Outlaws выходит 30 августа для PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Если в гейпленом плане сделают что бы он мог проникать в различные недоступные места и например что нибудь воровать или например тыбрить оружие у врагов, при соответствующем навыке, вот тогда будет интересно.
Тот же BD из джедая
Ну это прогресс... Я сейчас напишу свое мнение, но как можно было сделать страшным даже животное? Что у фрикбейби квота на ВСЕХ ключевых персонажей, включая животных? Оно лицом похоже на гибрид маппета и птицы
Беззубик уменьшенный до мопса и полинявший в буро-коричневый. Что поделать,у драконов летом линька.
С первых трейлеров возненавидел это существо. Какой-то аналог квадрокоптера, действующий на расстоянии?