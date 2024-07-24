Новый ролик Star Wars Outlaws посвятили милому зверьку Никсу

Кей Весс будет в центре событий Star Wars Outlaws, но она не будет одинока в своем путешествии. Как и во многих других историях о «Звездных войнах», в грядущей игре Ubisoft и Massive Entertainment появится верный персонаж-компаньон, который будет постоянно находиться рядом с главной героиней, - Никс, которого мы уже не раз видели.

И вот, когда до выхода игры осталось чуть больше месяца, члены команды разработчиков Star Wars Outlaws раскрыли новые подробности о Никсе и процессе его создания в новом закулисном видео, опубликованном IGN.

Никс, конечно же, будет играть важную роль в сюжете, ведь он - единственное живое существо в галактике, которому доверяет Кей, но он также будет играть важную роль и с точки зрения геймплея, особенно в стелс-секциях.

В закулисном видео, помимо обсуждения геймплейного применения Никса, рассказывается о процессе его создания и о том, чем вдохновлялась Massive Entertainment, в том числе панголинами и собственными домашними животными.

Star Wars Outlaws выходит 30 августа для PS5, Xbox Series X/S и ПК.