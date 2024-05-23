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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.8 328 оценок

Появились предполагаемые системные требования для Star Wars: Outlaws

Gutsz
Новости

Новый масштабный экшен Star Wars: Outlaws по мотивам знаменитой саги "Звездные войны" от студии Massive Entertainment и Ubisoft выходит уже этим летом. Разработчики обещают продвинутую систему репутации, разнообразные планеты и необычный криминальный сюжет в стиле приключений Хана Соло. Авторы игры уже достаточно много рассказали об игровом процессе и контенте, однако всё это время они упорно игнорируют важный вопрос для игроков на ПК: каковы системные требования. Официальной информации нет, однако в сети появились предполагаемые системные требования для Star Wars: Outlaws, которые могут оказаться очень близки к реальным.

Информацией о системных требованиях поделился игровой портал Sirus Gaming. Журналисты обратили внимание на то, что Star Wars: Outlaws использует движок Snowdrop. Игра с таким же графическим движком уже выходила и это была Avatar: Frontiers of Pandora. Этот проект оказался достаточно неплохо оптимизирован даже для бюджетных ПК, поэтому в Star Wars: Outlaws можно будет ожидать примерно такие же требования к железу.

Минимальные системные требования Star Wars: Outlaws

  • Процессор: Intel Core i5-4690k
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • ОС: Windows 10

Рекомендуемые системные требования

  • Процессор: Intel Core i7-6700k
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • ОС: Windows 11

Требования для 4К

  • Процессор: Intel Core i7-13700k
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD RX 7900 XTX
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • ОС: Windows 10/11
  • Хранилище: SSD

Учитывая, что в Star Wars: Outlaws не будет полноценного открытого мира, как в Avatar: Frontiers of Pandora, и нет такой густой растительности, игра может быть не такой требовательной к процессору.

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