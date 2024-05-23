Новый масштабный экшен Star Wars: Outlaws по мотивам знаменитой саги "Звездные войны" от студии Massive Entertainment и Ubisoft выходит уже этим летом. Разработчики обещают продвинутую систему репутации, разнообразные планеты и необычный криминальный сюжет в стиле приключений Хана Соло. Авторы игры уже достаточно много рассказали об игровом процессе и контенте, однако всё это время они упорно игнорируют важный вопрос для игроков на ПК: каковы системные требования. Официальной информации нет, однако в сети появились предполагаемые системные требования для Star Wars: Outlaws, которые могут оказаться очень близки к реальным.
Информацией о системных требованиях поделился игровой портал Sirus Gaming. Журналисты обратили внимание на то, что Star Wars: Outlaws использует движок Snowdrop. Игра с таким же графическим движком уже выходила и это была Avatar: Frontiers of Pandora. Этот проект оказался достаточно неплохо оптимизирован даже для бюджетных ПК, поэтому в Star Wars: Outlaws можно будет ожидать примерно такие же требования к железу.
Минимальные системные требования Star Wars: Outlaws
- Процессор: Intel Core i5-4690k
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- ОС: Windows 10
Рекомендуемые системные требования
- Процессор: Intel Core i7-6700k
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- ОС: Windows 11
Требования для 4К
- Процессор: Intel Core i7-13700k
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD RX 7900 XTX
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- ОС: Windows 10/11
- Хранилище: SSD
Учитывая, что в Star Wars: Outlaws не будет полноценного открытого мира, как в Avatar: Frontiers of Pandora, и нет такой густой растительности, игра может быть не такой требовательной к процессору.