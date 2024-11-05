Star Wars Outlaws получила нового креативного директора

По словам Дрю Рехнера, нового креативного директора Star Wars Outlaws, руководство студии прислушивается к отзывам игроков и надеется улучшить игровой опыт, чтобы он соответствовал ожиданиям. В следующих обновлениях игры, по словам нового директора, они сосредоточат свое внимание на трех направлениях.

В первую очередь мы улучшаем боевую составляющую игры, поскольку в ней мы видим реальную возможность привнести в игру больше глубины и увлекательности, поощряя вашу тактику и ловкость. Вторая ключевая область - скрытность, которая заключается не только в улучшении читаемости и последовательности обнаружения врагов, но и в предоставлении вариантов подхода к каждой ситуации. Ну и третьим направлением является система контроля персонажа, что подразумевает повышение надежности укрытий, увеличение скорости реакции при подъеме и приседании и, в целом, улучшение согласованности управления.

По словам Рехнера, главный акцент в обновлениях будет сделан на " предоставлении игрокам свободы выбора, как никогда ранее", что даст им возможность поступать в каждой ситуации так, как они сочтут нужным, будь то стелс или стрельба из бластера по всем подряд.

Обновление 1.4 выйдет 21 ноября, одновременно с релизом в Steam и первым сюжетным паком « Wild Card».