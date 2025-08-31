У Star Wars Outlaws на Switch 2 проблемы с производительностью

Во время PAX West 2025 канал Good Vibes Gaming (GVG) получил доступ к закрытой демоверсии Star Wars Outlaws на Switch 2. Хотя Ubisoft не разрешила запись, впечатления, которыми поделился канал, были не слишком обнадёживающими.

По данным GVG, игра работает нестабильно, с падением разрешения и частоты кадров, опускаясь ниже 30 кадров в секунду в разных точках. Тестирование включало только сцены в помещениях и космические бои, без сцен открытого мира, что означает, что производительность может быть ещё ниже.

Хотя версия для Switch 2 использует трассировку лучей и DLSS, визуальные эффекты игры, по-видимому, значительно различаются, в целом показывая гораздо более низкие результаты, чем версии для PS5 и ПК.

Ubisoft подтвердила мне, что они используют как DLSS, так и трассировку лучей. Я надеялся, что DLSS поможет поддерживать хотя бы стабильные 30 кадров в секунду, но не думаю, что мы увидим это здесь.



Трассировка лучей отлично смотрится на броне штурмовиков и поверхностях разрушителя, но космический бой меня не впечатлил. Мой главный вопрос: если используется DLSS, то какое разрешение масштабируется? Потому что я заметил, что у главной героини её личное освещение выглядит немного плоским. Её волосы рендерились не очень хорошо.

Канал также утверждает, что в отличие от других портов, которые мы видели для Switch 2, Outlaws ощущается как адаптация, которая приносит большие жертвы, напоминающая проблемные порты оригинальной Switch.

Такое ощущение, что мы вернулись во времена, когда оригинальные порты игр для PS4 или PS5 на Switch выглядели заметно хуже. На Switch 2 мы такого ещё не видели. Большинство портов для Switch 2 очень похожи на версии для текущего поколения, но в Star Wars Outlaws графические сокращения бросются в глаза с самого начала.

Издание утверждает, что, поскольку выход Star Wars Outlaws на Switch 2 запланирован на 4 сентября 2025 года, мы вряд ли увидим какие-либо существенные отличия от того, что было показано на мероприятии.