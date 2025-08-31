ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 959 оценок

У Star Wars Outlaws на Switch 2 проблемы с производительностью

monk70 monk70

Во время PAX West 2025 канал Good Vibes Gaming (GVG) получил доступ к закрытой демоверсии Star Wars Outlaws на Switch 2. Хотя Ubisoft не разрешила запись, впечатления, которыми поделился канал, были не слишком обнадёживающими.

По данным GVG, игра работает нестабильно, с падением разрешения и частоты кадров, опускаясь ниже 30 кадров в секунду в разных точках. Тестирование включало только сцены в помещениях и космические бои, без сцен открытого мира, что означает, что производительность может быть ещё ниже.

Хотя версия для Switch 2 использует трассировку лучей и DLSS, визуальные эффекты игры, по-видимому, значительно различаются, в целом показывая гораздо более низкие результаты, чем версии для PS5 и ПК.

Ubisoft подтвердила мне, что они используют как DLSS, так и трассировку лучей. Я надеялся, что DLSS поможет поддерживать хотя бы стабильные 30 кадров в секунду, но не думаю, что мы увидим это здесь.

Трассировка лучей отлично смотрится на броне штурмовиков и поверхностях разрушителя, но космический бой меня не впечатлил. Мой главный вопрос: если используется DLSS, то какое разрешение масштабируется? Потому что я заметил, что у главной героини её личное освещение выглядит немного плоским. Её волосы рендерились не очень хорошо.

Канал также утверждает, что в отличие от других портов, которые мы видели для Switch 2, Outlaws ощущается как адаптация, которая приносит большие жертвы, напоминающая проблемные порты оригинальной Switch.

Такое ощущение, что мы вернулись во времена, когда оригинальные порты игр для PS4 или PS5 на Switch выглядели заметно хуже. На Switch 2 мы такого ещё не видели. Большинство портов для Switch 2 очень похожи на версии для текущего поколения, но в Star Wars Outlaws графические сокращения бросются в глаза с самого начала.

Издание утверждает, что, поскольку выход Star Wars Outlaws на Switch 2 запланирован на 4 сентября 2025 года, мы вряд ли увидим какие-либо существенные отличия от того, что было показано на мероприятии.

8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Eclair_93
показывая гораздо более низкие результаты, чем версии для PS5 и ПК.

А какой еще результат консоль для мобилок должна показывать?

3
Bakasai

Блестящщщщий!

ДЕНИСКА_омск

Да ладна

3
vegas99

Значит не покупаем игру вот и всё

erkins007

Трассировка на свиче явно лишняя

Ahnx

Они бы ещё на микроволновку её портировали, лол.

CRAZY rock GAME

Я думал эту серию заморозили, они еще умудряются на Switch обосраться