Ubisoft выбрала Intel в качестве партнера для Star Wars Outlaws

Ubisoft объявила, что выбрала Intel в качестве эксклюзивного партнера для Star Wars Outlaws, предлагая оптимизацию 14-го поколения процессоров и многое другое. Оба поставщика также объявили о партнерстве, которое включает в себя промо-пакеты игр с некоторыми процессорами и ноутбуками 14-го поколения.
Партнерство не ограничивается только игровыми пакетами, но также распространяется на оптимизацию производительности процессоров Intel 14-го поколения. Утверждается, что Intel работала с Ubisoft, чтобы гарантировать, что ее новейшие чипы 14-го поколения, такие как серии Raptor Lake-S и Raptor Lake-HX, обеспечивают наилучшие возможности при запуске Star Wars Outlaws.
Роджер Чендлер, вице-президент Intel и генеральный менеджер сегмента ПК и рабочих станций Intel для энтузиастов, сказал:
«Это огромное партнерство для Intel, позволяющее объединить мощность и производительность наших процессоров Intel Core 14-го поколения с игровым превосходством, которым славится Massive Entertainment. «Звездные войны» остаются одним из самых знаковых культурных ориентиров для геймеров по всему миру и сочетаются с лучшей в мире игровой производительностью и надежными функциями платформы наших новейших мобильных процессоров Intel Core серии HX и процессоров серии S для настольных ПК (14-го поколения). Мы с нетерпением ждем возможности сделать игру Star Wars Outlaws максимально комфортной на базе технологий Intel».
Intel предложила как программную, так и аппаратную поддержку команде Massive Entertainment, которая впервые предлагает геймерам опыт «Звездных войн» в открытом мире. Оптимизации улучшают планирование ЦП на гибридных чипах Intel 14-го поколения, а также оптимизируют планирование рабочих нагрузок, чтобы раскрыть полный запас производительности, доступный на новейших процессорах.
Помимо оптимизаций, Intel также будет комплектовать свои процессоры Raptor Lake-S 14-го поколения для настольных ПК бесплатной копией Star Wars Outlaws, а ноутбуки Raptor Lake-HX 14-го поколения от таких партнеров, как Dell Alienware, Lenovo Legion, HP Omen, Acer Predator, ASUS ROG, MSI и Razer также получат право на бесплатную копию игры. Акция продлится с 9 апреля по 31 июля, а копии игры можно будет загрузить до 15 сентября 2024 года.
Сильные и независимые женщины от Ubisoft выбирают голубых производителей железа. Вся мля, пазл сошёлся :))) Ведь только процессоры интел 14 поколения смогут удовлетворить мощную бабище от Ubisoft, все остальные тупо в панике разбежались не выдержав такой моЩЩЩи :))) Даже у 13-го от ужаса ноги подкосились :)))