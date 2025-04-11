Второе дополнение для Star Wars Outlaws покажут 18 апреля

Ubisoft анонсировала специальный показ Star Wars Outlaws, который наконец-то расскажет, что будет дальше с игрой. Событие начнется в пятницу, 18 апреля, и шоу станет мировой премьерой дополнения A Pirate's Fortune, которое должно стать вторым сюжетным DLC. Первый сюжетный DLC, Wild Card, был выпущен осенью 2024 года.

В Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune репутация Первопроходца настигает Кей, поскольку печально известному Хондо Онаке нужна помощь, чтобы сбежать от банды пиратов и украсть огромное сокровище, которое может вернуть ему былую славу.

Это будет последний DLC для Star Wars Outlaws, если только Ubisoft не сделает неожиданное заявление во время мероприятия.