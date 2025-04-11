ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 872 оценки

Второе дополнение для Star Wars Outlaws покажут 18 апреля

monk70 monk70

Ubisoft анонсировала специальный показ Star Wars Outlaws, который наконец-то расскажет, что будет дальше с игрой. Событие начнется в пятницу, 18 апреля, и шоу станет мировой премьерой дополнения A Pirate's Fortune, которое должно стать вторым сюжетным DLC. Первый сюжетный DLC, Wild Card, был выпущен осенью 2024 года.

В Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune репутация Первопроходца настигает Кей, поскольку печально известному Хондо Онаке нужна помощь, чтобы сбежать от банды пиратов и украсть огромное сокровище, которое может вернуть ему былую славу.

Это будет последний DLC для Star Wars Outlaws, если только Ubisoft не сделает неожиданное заявление во время мероприятия.

1
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

А? А первое какое?

My life is a game

там про негра было, из фильма
забыл имя

я так и не прошел)начинаю играть через полчаса скучно и выхожу)

digitalkid

Фигня про карточный турнир с Ландо Калрисианом. Короче можно подождать все DLC и взять по скидосу. Переход планета-космос там круто сделан.

Пользователь ВКонтакте

Всем уже пофиг // Владислав Тишков