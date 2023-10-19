Star Wars: The Old Republic получит нового мирового босса, посадочный порт и многое другое ©

После того как компания BioWare перестала отвечать за Star Wars: The Old Republic, обновление Chains in the Dark станет первым крупным дополнением к популярной MMORPG под управлением студии Broadsword. Ожидается, что команда приложит все усилия, чтобы обеспечить игрокам наилучший игровой опыт.

Согласно информации, полученной во время специальной трансляции на Twitch ), обновление под номером 7.4 представит в SWTOR совершенно нового мирового босса FR3-D0M, победа над которым даст игрокам возможность получить уникальную боевую машину.

Патч также добавит в игру посадочный порт Кессана. Где появятся новые квесты и достижения. В Chains in the Dark также вернутся такие персонажи, как Расс Ордо, капитан Байлз и Дарт Кровос. Кроме того, обновление добавит нового героя по имени Петра Нихрум.

Патч 7.4 содержит не только новый контент, но и ряд улучшений, среди которых улучшение текстур внутриигровых материалов, благодаря чему они выглядят более реалистично. Кроме того, после обновления 7.4 в SWTOR появится новое освещение для моделей персонажей. В результате они будут отбрасывать гораздо более точные тени.

Галактическая торговая сеть также подвергнется серьезной переработке, чтобы сделать ее более доступной для игроков. Кроме того, в обновлении будут немного увеличены лимиты на экипировку и добавлены дополнительные умения для Легендарных имплантатов.

Обновление Chains in the Dark пока не имеет официальной даты выхода, но разработчики заверили, что патч должен появиться на публичном тестовом сервере в течение ближайших нескольких дней.