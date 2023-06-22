Star Wars: The Old Republic продолжат накачивать новым контентом после перехода под крыло Broadsword Online Games ©

BioWare заверила игроков, что Star Wars: The Old Republic не перейдет в «режим обслуживания» после того, как игра отойдет на попечение студии Broadsword Online Games. По словам исполнительного продюсера Кита Каннега, новая команда уже вовсю рисует дорожную карту на годы вперед и работает над техническими улучшениями проекта.

Как я уже говорил, мы строим планы на будущее, в которые входят как дополнительный сюжетный контент, так и технические улучшения игры, — прокомментировал Каннег. — Мы обновили игру до 64-битной версии и работаем над переносом серверов в облако. Переход в стороннюю студию дал бы нам большую творческую свободу, и мы с нетерпением ждем возможностей, которые откроются перед нами.

6 июня IGN сообщил, что поддержка и развитие The Old Republic перейдет от BioWare к Broadsword вместе с «более чем половиной» команды разработчиков.