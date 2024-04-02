Для стратегии StarCraft 2 вышло новое обновление

В 2024 году компания Blizzard продолжает поддерживать франшизу StarCraft, несмотря на отсутствие новых игр в последние годы. Недавно разработчики обновили стратегию в реальном времени StarCraft 2, внесши изменения в баланс игры и обновив список карт.
Обновление 5.0.13 включило в себя корректировки баланса, которые были разработаны совместно с партнерами ESL и советом сообщества по балансу игры, а также создателями карт из сообщества. Цели обновления включали улучшение баланса между протоссами и терранами, решение проблем с агрессивными тактиками и увеличение удобства игры.
Изменения внеслись в различные аспекты игры. Например, дальность атаки рабочих была повышена, «Скалы» зергов начали терять здоровье вне слизи, а залежи минералов теперь уничтожаются обрушением каменных башен. Для терранов были внесены корректировки к дальности от «Дальнобойных баллистических орудий», а для протоссов улучшено время производства Наблюдателя и повышено здоровье и щиты.
Кроме того, было исправлено множество ошибок, таких как увеличение урона гиблингов на склонах и отображение анимации атаки осадного танка. Эти изменения призваны сделать игровой процесс более сбалансированным и приятным для игроков.
Релиз игры состоялся в июле 2010 года.
Убили циклонов уроды!
Вопрос, в сюжетной компании добавили новых юнитов иле 10 лет клепали обновы для мультиплеера ????????
всё для мультика как и гта онлайн, забудь про поддержку сингла
Будем иметь в виду
И все после третьего дополнения больше никаких идей нет у них а Legacy of the Void вообще вышла в 2017 и все ничего нового.
Идеи копят на 3 часть.
графон копят
Нет доверия близам в их нынешнем состоянии.
Вот бы в Стиме выпустили, попутно прикрутив Мастерскую (но это уже из области фантастики)
Так батлнет лаунчер все ровно надо будет.
а эти олухи позорные не хотят выпустить патч для warcraft 3 и снять лок анимации юнитов на 60 фпс? ну и бонусом сделать альтернативную старую русскую озвучку