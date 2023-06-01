Фанаты Stardew Valley в восторге, после слов создателя о предмете, который они хотели получить в течение многих лет ©

Создатель Stardew Valley Эрик Барон, известный в сети под ником ConcernedApe, похоже, намекнул на обновленный инструмент для ведения сельского хозяйства, который появится в сельскохозяйственной ролевой игре, и это очень важно для сообщества.

Сегодня Барон опубликовал в Твиттере краткое сообщение о том, что в игре появится обновленный инструмент для ведения сельского хозяйства. Двух слов хватило, чтобы привести фэндом Stardew Valley в очередное возбуждение: "Иридиевая коса". Когда появится этот легендарный предмет, никто не знает, но скорее всего, в обновлении 1.6, недавно анонсированное Бароном.

Ответы на твит Барона были гораздо более чем двухсловными. "Только что позвонил родителям, плача, чтобы сообщить им эту новость", - ответил один из поклонников, явно говоря совершенно серьезно. "Я не начну новую ферму, пока не выйдет обновление", - сказал другой. "Могу ли я признаться, что это волнует меня больше всего, потому что теперь все может сочетаться?" - говорится в одном из ответов.

Этот последний фанат Stardew попадает в самую суть волнения вокруг этой особенности. Люди просили об этом уже много лет - по крайней мере, шесть лет, согласно самым старым сообщениям на форуме и практически каждый год после этого.

Если вы не в курсе, иридий - это тип материала, который можно получить в Stardew Valley, но в игре никогда не было иридиевой косы, что обрекало ваш фермерский набор инструментов на жалкую участь неполной координации цветов. Иридиевая коса, похоже, уже на подходе, иридиевый набор инструментов наконец-то будет полным, и это, надеюсь, сделает работу косой более легким и плодотворным.