Игроки Stardew Valley ошеломлены новым открытием - плюшевые игрушки можно укладывать спать ©

Сбитые с толку реддиторы Stardew Valley были ошеломлены, узнав умопомрачительное открытие – плюшевые игрушки можно укладывать в кровать. В теме, которая набрала более 7000 сообщений на сабреддите Stardew, пользователь youkaymelis пишет: «Я провел в этой игре более 2000+ часов и случайно обнаружил, что вы можете уложить свои плюшевые игрушки», сопроводив изображением своего открытия.

По словам youkaymelis, он достиг этого восхитительного инженерного подвига, просто положив своего плюшевого мишку в кровать после того, как случайно не попал в обычное место своего плюшевого друга. Пользователь NekoHartia также поделился похожим открытием, которое он получил после того, как потратил многие часы, прежде чем понял, что можно надевать шляпы на морских ежей.

Пользователи сабреддита оказались ошеломлены этим невероятным открытием:

Что? Я не знал, что так можно!

БОЖЕ МОЙ!!!! СПАСИБО, ЭТО ОЧЕНЬ МИЛО!

ВЫ МОЖЕТЕ ЧТО?

Я должен немедленно уложить своего медведя. Я не могу поверить, что эта вещь существует. Удивительно.