Поклонник Stardew Valley нарисовал в игре огромный портрет создателя проекта

Один из игроков Stardew Valley вместо фермерства и сбора клубники решил заняться настоящим искусством, и создал на своём участке портрет Эрика Барона под ником ConcernedApe, разработчика игры.

На то, чтобы воссоздать облик ConcernedApe с фирменной курткой ушло около 20 часов, а результат стал одним из самых залайканных постов за всю историю сабреддита.

Автор проекта, пользователь Stillow, собрал пиксельный портрет при помощи внутриигровых предметов: статуй, ящиков и прочих блоков, предварительно подобрав подходящие цвета. Он не делал полноценную схему заранее, а просто накинул градиент из коричневых и серо-синих оттенклв и надеялся, что всё сработает.

Работа вышла настолько впечатляющей, что фанаты предложили добавить портрет в игру официально. Сам Stillow был в шоке от реакции:

Я думал, получу парочку лайков, но пост внезапно вырвался в топ.