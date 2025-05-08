Создатель Stardew Valley заявил, что его популярная игра может получить сиквел

Создатель Stardew Valley Эрик Барон (известный как ConcernedApe) признался, что сиквел его популярной игры возможен — Stardew Valley 2 действительно может быть реализована. Однако разработчик уточняет: это не значит, что продолжение находится в разработке прямо сейчас.

В интервью YouTube-каналу TigerBelly Барон объяснил, что создать вторую часть с нуля куда сложнее, чем просто расширять оригинал. «Все игровые системы уже существуют. Мне просто нужно добавлять новые детали, и это приятно», — отметил он.

Тем не менее, Барон не исключает, что однажды всё же возьмётся за сиквел. Но в приоритете сейчас другая игра — Haunted Chocolatier. По словам разработчика, проект всё ещё далёк от завершения, но он хочет, чтобы он был даже лучше, чем Stardew Valley. При этом Барон отметил, что не хочет быть известен только как «создатель Stardew Valley».