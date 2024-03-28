Stardew Valley получила еще одно обновление на ПК

Stardew Valley получила очередное обновление на ПК. Конечно, не такое большое, как недавняя версия 1.6, но патч 1.6.3 также вносит множество исправлений и даже несколько новых функций в этот неизменно популярный хит.

Помимо добавления портрета Кробуса и изменений, о которых Эрик "ConcernedApe" Барон ранее рассказал в тизере обновления, обновление 1.6.3 в основном включает исправления, связанные с различными новшествами, добавленными в последнем крупном обновлении.

Отныне сбор мха будет давать герою одно очко опыта для способностей, что очень важно, поскольку в версии 1.6 появился зеленый дождь. Нет, не кислотный, но он резко увеличивает рост мха (и, к сожалению, сорняков, которые могут вырасти до непомерных размеров). В то же время создатель внес некоторые коррективы в скорость роста мха.

Патч также порадует любителей рыбалки, ведь Барон устранил ошибку, из-за которой в уловах появлялось абсурдное количество мусора. Он также снизил шанс получить призматический осколок метеорита со 100 % до 25 % и добавил новые хижины в начальную схему доски в многопользовательском режиме.

Как всегда, игроки поблагодарили Барона, хотя некоторые фанаты также попросили его пока взять паузу и отдохнуть после работы над крупным обновлением и следующими патчами. Однако, зная создателя, он вряд ли последует этому совету в ближайшее время. Тем более что ему еще нужно сделать версию 1.6 доступной на консолях и мобильных устройствах, и он хочет поскорее вернуться к своему следующему проекту.