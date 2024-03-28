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Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9 851 оценка

Stardew Valley получила еще одно обновление на ПК

butcher69
Новости

Stardew Valley получила очередное обновление на ПК. Конечно, не такое большое, как недавняя версия 1.6, но патч 1.6.3 также вносит множество исправлений и даже несколько новых функций в этот неизменно популярный хит.

Помимо добавления портрета Кробуса и изменений, о которых Эрик "ConcernedApe" Барон ранее рассказал в тизере обновления, обновление 1.6.3 в основном включает исправления, связанные с различными новшествами, добавленными в последнем крупном обновлении.

Отныне сбор мха будет давать герою одно очко опыта для способностей, что очень важно, поскольку в версии 1.6 появился зеленый дождь. Нет, не кислотный, но он резко увеличивает рост мха (и, к сожалению, сорняков, которые могут вырасти до непомерных размеров). В то же время создатель внес некоторые коррективы в скорость роста мха.

Патч также порадует любителей рыбалки, ведь Барон устранил ошибку, из-за которой в уловах появлялось абсурдное количество мусора. Он также снизил шанс получить призматический осколок метеорита со 100 % до 25 % и добавил новые хижины в начальную схему доски в многопользовательском режиме.

Как всегда, игроки поблагодарили Барона, хотя некоторые фанаты также попросили его пока взять паузу и отдохнуть после работы над крупным обновлением и следующими патчами. Однако, зная создателя, он вряд ли последует этому совету в ближайшее время. Тем более что ему еще нужно сделать версию 1.6 доступной на консолях и мобильных устройствах, и он хочет поскорее вернуться к своему следующему проекту.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Кот144

Я под каждым постом о Долине Стардью писал и буду писать, что Барону нужно при жизни поставить памятник, как разработчику, который на протяжении долгих лет поддерживает и обновляет и улучшает игру, которая для многих является настоящим психологическим лекарством от тяжелых ситуаций и прочих забот. Все длительные болезни, душевные тяготы и прочие продолжительные проблемы были пройдены и решены не без помощи разгрузки и эскапизма в этой замечательной игре.Она возвращает в жизнь яркие краски, мотивирует работать дальше над своим настоящим и самое главное, говорит, что не смотря ни на что, жизнь все-таки полна ярких красок и приятных вещей.

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