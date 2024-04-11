Stardew Valley получит еще один патч с исправлениями и "приятными мелочами"

Популярная песочница Stardew Valley, с момента релиза которой прошло уже больше 8 лет, недавно получила второе дыхание благодаря масштабному обновлению. Патч под номером 1.6 принес в игре новый тип фермы, новые фестивали, поддержку мультиплеера на 8 игроков и еще много дополнительного контента. Как оказалось, это еще не все, что приготовил разработчик Эрик Бароне, и уже скоро он представит еще один апдейт с "приятными" нововведениями в игру.

Эрик Бароне через социальные сети объявил, что работает над обновлением 1.6.4 для Stardew Valley. В обычном для разработчика стиле он не стал перечислять подробности патча, остановившись лишь на общих намеках. Судя по его словам, свежая версия игры будет посвящена устранению известных ошибок, которые появились после выхода 1.6. Вместе с этим он намекнул, что в апдейте появится "новая рыбалка и кое-что, связанное с добычей полезных ископаемых".

Обновление 1.6.4 обещают выпустить уже на следующей неделе, но только для Stardew Valley на ПК. Для тех, кто ждет выхода патча 1.6 на консолях и мобильных устройствах, до сих пор нет никакой новой информации. Барон сказал, что они находятся в работе "и будут выпущены как можно скорее", но пока у него нет конкретной даты.