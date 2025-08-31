Stardew Valley продолжает расти: анонсировано крупное обновление 1.7

Эрик Бароне, более известный как ConcernedApe, снова удивил фанатов. Несмотря на недавние слова о том, что он сосредоточится на разработке Haunted Chocolatier и не будет больше обновлять Stardew Valley, разработчик объявил о выходе версии 1.7. Новость он подтвердил во время концерта Stardew Valley Symphony of Seasons, а затем закрепил постом в X.

«Да, будет обновление 1.7. Даты нет, подробностей тоже. Но оно произойдет», — заявил Барон. При этом он подчеркнул, что работа над новым патчем не замедлит прогресс Haunted Chocolatier.

Пока неизвестно, какие именно изменения ждут игроков. Учитывая, что Барон работает практически в одиночку, предугадать направление развития сложно. Однако каждое обновление Stardew Valley ранее приносило массу бесплатного контента, поэтому сообщество ожидает новых возможностей, предметов и, возможно, сюжетных дополнений.

Stardew Valley за годы существования превратилась из «клона Harvest Moon» в культовый симулятор фермы, покоривший Steam и консоли, а также собравший преданную аудиторию по всему миру. И даже спустя почти десять лет после релиза игра продолжает получать обновления, доказывая, что ее история далека от завершения.