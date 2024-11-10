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Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9.1 1 131 оценка

У создателя Stardew Valley есть еще множество идей для будущих обновлений

butcher69
Новости

Эрик Барон, более известный под псевдонимом ConcernedApe, недавно выпустил обновление для своей популярной игры Stardew Valley, которую он по-прежнему активно поддерживает. В интервью журналу Nintendo Life Барон отметил, что успех игры заставляет его задуматься о работе над ней в течение всей жизни. Несмотря на это, он также мечтает реализовать новые проекты, такие как ранее анонсированная и отложенная Haunted Chocolatier.

Для Stardew Valley вышло очередное обновление с множеством исправлений и улучшений

Барон признался, что у него множество идей для Stardew Valley: «Кажется, что я мог бы работать над ней до конца своих дней — улучшать, добавлять новые вещи и расширять контент». Этим он во многом обязан преданному сообществу игры, которое поддерживает каждое его обновление. Он добавил: «Мне хочется сохранять игру живой и свежей, радовать фанатов, потому что это весело».

Тем не менее, Барон все еще мечтает о новых творческих вызовах. В частности, фанаты ожидают выхода Haunted Chocolatier, которая, по словам разработчика, пока остается в планах, хотя он уже давно к ней не возвращался.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
антон фекалис

пусть родненький не подводит и выпускает обновы. Не зря мы пк бояре играем в это

0
Wolfenstein

такому трешаку место в браузере на сайте вида мейл ру чтоб секретутки вместо работы играли

-9
антон фекалис

кто такие секретутки.Секретные утки?

0
Wolfenstein антон фекалис

когда вырастишь узнаешь, секретного в них ничего нет кроме сплетен а губы и правда как у уток

-3
антон фекалис Wolfenstein

стардью валли самая лучша игра на пк

0
Wolfenstein антон фекалис

может быть , в каком то другом измерении эту гвнину даже можно назвать игрой но точно не в этом

-1