У создателя Stardew Valley есть еще множество идей для будущих обновлений

Эрик Барон, более известный под псевдонимом ConcernedApe, недавно выпустил обновление для своей популярной игры Stardew Valley, которую он по-прежнему активно поддерживает. В интервью журналу Nintendo Life Барон отметил, что успех игры заставляет его задуматься о работе над ней в течение всей жизни. Несмотря на это, он также мечтает реализовать новые проекты, такие как ранее анонсированная и отложенная Haunted Chocolatier.

Барон признался, что у него множество идей для Stardew Valley: «Кажется, что я мог бы работать над ней до конца своих дней — улучшать, добавлять новые вещи и расширять контент». Этим он во многом обязан преданному сообществу игры, которое поддерживает каждое его обновление. Он добавил: «Мне хочется сохранять игру живой и свежей, радовать фанатов, потому что это весело».

Тем не менее, Барон все еще мечтает о новых творческих вызовах. В частности, фанаты ожидают выхода Haunted Chocolatier, которая, по словам разработчика, пока остается в планах, хотя он уже давно к ней не возвращался.