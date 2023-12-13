"1000 планет, а хватило бы 5": блогер объяснил, почему игроки так сильно разочаровались в Starfield

Монструозная ролевая игра Starfield от Bethesda вышла в сентябре этого года. Перед релизом проект обладал рекордными ожиданиями среди игроков, но после его выхода многие остались разочарованными проделанной работой студии. Пользователи до сих пор пытаются найти основные причины неудач игры, и в помощь им пришел авторитетный блогер с ником NaKeyJakey. Он опубликовал видео, пытаясь объяснить, почему Starfield не вызывает такого же восторга, что и The Elder Scrolls 5: Skyrim и Fallout 4.
Ключевая идея ролика от NaKeyJakey заключается в том, что Starfield не только не смогла превзойти предыдущие игры Bethesda, но и повторила уже успешную и проверенную формулу. По мнению блогера, основной причиной разочарования игроков стало то, что Starfield не смогла создать ту же атмосферу приключений, которая была в предыдущих играх Bethesda. В прошлых играх компании игроки могли исследовать обширные миры, наполненные интересным контентом, который можно было обнаружить даже в самых неожиданных местах. В Starfield, наоборот, мир кажется пустым и однообразным. В игре слишком много загрузочных экранов, которые мешают погрузиться в атмосферу игры. Кроме того, большинство квестов в Starfield являются линейными и не предоставляют игроку возможности самостоятельно исследовать мир. В итоге Starfield не оправдала ожиданий игроков, которые надеялись на ощущение исследования, как в играх Fallout, или на приключения в духе Skyrim.
Разбор Starfield от блогера набрал более 1,5 миллиона просмотров и 220 тысяч лайков. Многие пользователи согласились с основной мыслью, что разработчики слишком сосредоточились на количестве, а не на качестве. Вместо 1000 однообразных планет, они предпочли бы увидеть всего 5, но тщательно проработанных.
Блогер также отметил, что следующей игрой Bethesda станет шестая часть The Elder Scrolls. Он надеется, что более привычный мир вернет Bethesda былую славу, а разработчики извлекут уроки из своих ошибок.
Ждём ещё большего масштаба и загрузок в тес 6.
Сплюнь. Не нужен нам starfield 2)
Думаю им хватит мозгов сделать меньше загрузок. Планеты реально пустые, хотя если прилететь в реале на тот же Марс, там тоже ничего не будет...
А,в TES 6 будут 1000 пещер.
Ой да ладно. Раньше драконорожденные начинали буйствовать, если кто-то из игроков критиковал систему быстрого перемещения или предлагал сделать её как в Морровинде, а теперь оказывается, что они там мир исследовали, а не прыгали телепортами. )
Как бы в муровинд был фаст тревел, просто позже он стал удобнее
Монструозная ролевая игра
Это про какую игру? Просто тема вроде про Старфилд
Прочитал - Менструальная ролевая игра Starfield от Bethesda вышла в сентябре этого года)
"но и повторила уже успешную и проверенную формулу" какую она там успешную формулу повторила? Или там пропущено "НЕ"
но мен скай отдыхает
Так и есть.
Это стеб или на самом деле?
Был уже "Фолаут в космосе" с пятью планетами, назывался The Outer Worlds. Не то.
Исследования должны быть. Просто они не должны быть такими угнетающими (а для этого нужен как минимум наземный транспорт) и более вознаграждающими (чего сейчас близко нет).
Ну и аванпосты уже пора бы превратить во что то полезное, хотя бы на уровне поселений из Фолаут 4.
Собственно в заголовке суть,но мало сделать 5 планет,надо их ещё очень хорошо проработать,раньше у Беседки это отлично получалось в Starfield же они просто пробили дно,там плохо практически всё (при чём они добавили звездолёт,возможность его апгрейидть,изменять внешний вид,угробили на это кучу перков но блин ты даже на нём взлететь с планеты не можешь,не говоря о том что бы по этой планете пролететь,и так во всём),при чём даже у поляков Кибербаг на релизе был практически такой и они тоже пробили дно,но блин Беседка со Starfield умудрилась пробить это дно ещё ниже.
Потому что раньше беседки прорабатывали по одному небольшому региону на планете, а щас замахнулись на весь космос, а кучу планет никак вручную не проработаешь, нужна процедурная генерация, а это всегда приводит к унылому результату, даже в нмс процедурные планеты очень скучны и однообразны.