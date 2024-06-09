Bethesda представила трейлер первого дополнения для Starfield

Космический ролевой экшен Starfield от Bethesda Softworks предлагает игрокам масштабный открытый мир со множеством звёздных планет и разнообразными активностями. Проект получился спорным, но совсем скоро он может получить шанс на возрождение вместе с первым сюжетным дополнением. Во время Xbox Games Showcase был показан первый трейлер Starfield: Shattered Space, который расширит привычные горизонты космоса.
О выходе дополнения Shattered Space для Starfield было официально объявлено ещё до полноценного релиза игры. В сети уже было достаточно утечек о его содержимом, но сегодня у нас есть официальный и достаточно подробный взгляд на предстоящий контент. Игрокам предстоит исследовать скрытую космическую угрозу, исходящую с далёкой планеты Дазра, известной как родной мир призрачной фракции Дома Ва'Руун, и скрывающей в себе множество тайн. В этом расширении вас ждёт отдельная сюжетная линия, новые дополнительные активности и многое другое.
Дополнение Shattered Space выйдет уже в этом году на ПК и консолях Xbox.
Видел одну планету - видел все. Не впечатлило.
Ура пупсиков добавили
наконец то релизная версия.
Тодд Говард говорят при запорах хорошо помогает молоко с солёным огурцом! Попробуй, может отпустит! :)))))))
Шо за игра? Какая то параша с дна раннего доступа в стиме?
Не, ну планету Ва'Руун нарисовали красиво, спору нет. Любопытно посмотреть. Может, даже развитие контента для НГ+ завезут.
Лучшая игра года,стоит перепройти на своей новенькой RX 7600 на максималках в 4к)
Как-то это выглядит ..старо.. как будто игра 2015-19 года.
Отличный повод вернуться к лучшей игре прошлого года.
Ты сейчас серьёзно? Лучшей?
Ну тут лайк за такую шутку :)
Не идеальной, но всё же лучшей.