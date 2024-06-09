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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 6 084 оценки

Bethesda представила трейлер первого дополнения для Starfield

Gutsz
Новости

Космический ролевой экшен Starfield от Bethesda Softworks предлагает игрокам масштабный открытый мир со множеством звёздных планет и разнообразными активностями. Проект получился спорным, но совсем скоро он может получить шанс на возрождение вместе с первым сюжетным дополнением. Во время Xbox Games Showcase был показан первый трейлер Starfield: Shattered Space, который расширит привычные горизонты космоса.

О выходе дополнения Shattered Space для Starfield было официально объявлено ещё до полноценного релиза игры. В сети уже было достаточно утечек о его содержимом, но сегодня у нас есть официальный и достаточно подробный взгляд на предстоящий контент. Игрокам предстоит исследовать скрытую космическую угрозу, исходящую с далёкой планеты Дазра, известной как родной мир призрачной фракции Дома Ва'Руун, и скрывающей в себе множество тайн. В этом расширении вас ждёт отдельная сюжетная линия, новые дополнительные активности и многое другое.

Дополнение Shattered Space выйдет уже в этом году на ПК и консолях Xbox.

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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
SGate

Видел одну планету - видел все. Не впечатлило.

3
Goodvini
Starfield: Shattered Space, который расширит привычные горизонты космоса.
Надеюсь не расширит Тод горизонты еще пару сотнями планет))
1
Amsix

Ура пупсиков добавили

1
ZackSnyder

наконец то релизная версия.

0
igor lvov

Тодд Говард говорят при запорах хорошо помогает молоко с солёным огурцом! Попробуй, может отпустит! :)))))))

0
Pravdarub

Шо за игра? Какая то параша с дна раннего доступа в стиме?

0
Some_Random_Name

Не, ну планету Ва'Руун нарисовали красиво, спору нет. Любопытно посмотреть. Может, даже развитие контента для НГ+ завезут.

0
xXHASLXx

Лучшая игра года,стоит перепройти на своей новенькой RX 7600 на максималках в 4к)

-1
Playground_man

Как-то это выглядит ..старо.. как будто игра 2015-19 года.

-3
warp 37

Отличный повод вернуться к лучшей игре прошлого года.

-7
luVol

Ты сейчас серьёзно? Лучшей?

5
Юрец Одесса

Ну тут лайк за такую шутку :)

0
warp 37 luVol

Не идеальной, но всё же лучшей.

-12
0ncnjqybr
лучшей игре года
4
saa0891
1