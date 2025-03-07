Bethesda запланировала много интересного для Starfield в этом году

В то время как Starfield приближается к своему двухлетнему юбилею с момента запуска, Bethesda Game Studios недавно сообщила в своих социальных сетях, что в этом году у нее запланировано много интересного для игры.
Все началось после того, как пользователь задал вопрос в социальных сетях о каких-либо новостях о следующем дополнении к игре, которое должно выйти в этом году.
Не сообщается никакой информации по этому поводу, но игроки воодушевлены позитивным откликом Bethesda, которая напоминает, что команда продолжает усердно работать над игрой.
Мы знаем, что вы с нетерпением ждали обновления, и мы действительно ценим вашу страсть к Starfield. Команда усердно работала, и хотя мы пока не готовы поделиться конкретными подробностями, у нас запланировано много интересных вещей для игры в этом году, и мы с нетерпением ждем возможности рассказать вам больше, когда придет время. Мы всегда прислушиваемся и серьезно относимся к вашим отзывам. Спасибо, что стали частью этого путешествия вместе с нами.
Bethesda Game Studios планирует выпускать ежегодные дополнения для Starfield. Первое, которое уже доступно, было Shattered Space, хотя оно не очень понравилось игрокам.
Starfield доступна на ПК, Xbox Series S|X и Game Pass.
Меня всегда поражали такие как ты. Спустя два года после выхода игры, когда уже даже те, кому понравилась игра забыли о ней и отпустили её, ты приходишь сюда, читаешь о ней новость, анализируешь её, оставляешь комментарий о ней и даже заморочился над тем, как найти специальную картинку с нужной надписью и после этого кричишь о том, что тебе и всем насрать? Ну ты конечно чудо из чудес.
Блин звучит ну прямо как хреновая но смешная шутка.
Хорошая новость.
Бесполезно...
Вот этотуже щикарная новость уверен будет чтото хорошее какраз в мае куплю пк на видюхе 5070ti ли 5090
Март месяц нехрена ни одной обновы с 8 января охренеть сколько нового выпустили нет слов е баные сказочники
Решили выпускать одним пакетом, ничего особенного. Ждали кибер три года, для первого ДЛС, подождем и это.
Как то я уже не жду, что игра станет интереснее или появится реально крутой контент. А обещаний то было :(
в этой игре уже ничего не поможет