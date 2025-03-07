Bethesda запланировала много интересного для Starfield в этом году

В то время как Starfield приближается к своему двухлетнему юбилею с момента запуска, Bethesda Game Studios недавно сообщила в своих социальных сетях, что в этом году у нее запланировано много интересного для игры.

Все началось после того, как пользователь задал вопрос в социальных сетях о каких-либо новостях о следующем дополнении к игре, которое должно выйти в этом году.

Не сообщается никакой информации по этому поводу, но игроки воодушевлены позитивным откликом Bethesda, которая напоминает, что команда продолжает усердно работать над игрой.

Мы знаем, что вы с нетерпением ждали обновления, и мы действительно ценим вашу страсть к Starfield. Команда усердно работала, и хотя мы пока не готовы поделиться конкретными подробностями, у нас запланировано много интересных вещей для игры в этом году, и мы с нетерпением ждем возможности рассказать вам больше, когда придет время. Мы всегда прислушиваемся и серьезно относимся к вашим отзывам. Спасибо, что стали частью этого путешествия вместе с нами.

Bethesda Game Studios планирует выпускать ежегодные дополнения для Starfield. Первое, которое уже доступно, было Shattered Space, хотя оно не очень понравилось игрокам.

Starfield доступна на ПК, Xbox Series S|X и Game Pass.