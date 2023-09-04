Благодаря Starfield продажи Xbox на Amazon выросли более чем на 1000%

Starfield, о которой сейчас много говорят, а многие и вовсе уже исследуют новую галактику от Bethesda, технически еще официально не вышла. Релиз состоится в эту среду, 6 сентября.
Однако, судя по всему, Starfield уже обеспечила неплохой рост продаж Xbox Series S / X. Как отметил PeterOvo5 на портале X, продажи консолей Xbox Series X на Amazon выросли на довольно впечатляющие 1056%. Справедливости ради следует отметить, что этот огромный процент, скорее всего, был достигнут с довольно низкого показателя, впрочем, нельзя отрицать, что данная игра значительно повысила интерес к Xbox.
Кроме того, по данным SteamDB, количество одновременных игроков в игре достигло отметки в 245 183 человека, что практически удивительно, поскольку Game Pass не входит в число статистических данных Steam и состоит только из людей, которые играют в более дорогие делюкс-издания. Можно предположить, что после официального релиза стандартного издания в среду этот показатель будет еще выше.
Но это еще не все: как отмечает Кристофер Дринг, старший редактор Gamesindustry, Starfield Premium Upgrade попала в топ-10 британского физического чарта, заняв в нем 7-е место. При этом розничное обновление - это всего лишь коробка с цифровым кодом, который позволяет подписчикам Game Pass получить ранний доступ к игре до ее официального релиза, то есть 6 сентября. Это очень впечатляющий результат для простого кода в коробке и очень хороший способ получить прибыль от такого мини-раннего доступа.
Вот это обсер будет. Купить бокс и разочароваться с первых дней от этого шедевра, судя по отзывам.
Ха-ха, представляю, какой их ждет облом. Старфейл и так получился донельзя унылым и тягомотным. С 30 fps без модов они с тоски уже на 2 часу на стенку полезут.
да да верим
Игра в открытом доступе, проверь
На то и задумка была изначально))))) глупый пипл хавает!)))
Западным геймерам игра понравилась, на реддите каждый второй делится положительными отзывами
Каждый второй?)) Для хороших игр, надо хотя бы 8 из 10 )
Все хотят прикоснутся к игре года!
зачем покупать иксбокс, если она есть на пк и фпс больше именно на пк?
зачем покупать, если есть на торрентах
Зачем торрент, если игра хрень?
Зачем если зачем)
Это тот PeterOvo5, что пророчил рейтинг 99 на метакритик, и всячески тролил сонибоев? А главное какая свежая новость
https://www.playground.ru/starfield/news/prodazhi_xbox_series_x_na_amazon_vyrosli_na_1000_blagodarya_starfield-1647221
Ну игра бомба судя по отзывам
Так в США игроки реально что ли в восторге от Старфилда? Чем он им мог понравиться то?!!!
В США сейчас совсем другие ценности)) чем страшнее, тем красивее. Чем хуже, тем лучше )