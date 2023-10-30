Бывший разработчик Starfield утверждает, что все решения по ролевым играм Bethesda "проходят через" Тодда Говарда

Бывший ветеран Bethesda утверждает, что все решения в студии "проходят через" директора Тодда Говарда.
В интервью YouTube-каналу MinnMax Брюс Несмит вспомнил о своей долгой карьере в студии, где он начал работать над Daggerfall, дослужился до ведущего дизайнера Skyrim, а затем участвовал в создании Starfield, после чего ушел в писатели.
По словам Несмита, успех нескольких игр, выпущенных Bethesda, привел к тому, что команда расширилась до некомфортных размеров, что отчасти и послужило причиной его ухода.
Происходило много изменений, - говорит Несмит, - и структура компании также была такова, что - наполовину из-за пандемии, наполовину просто из-за необходимых изменений - вы уже не так часто общались с Тоддом.
Однако Несмит с пониманием отнесся к этим переменам. "Когда ты управляешь шестью разными студиями и у тебя одновременно идет дюжина проектов, он - всего лишь один человек", - объясняет Несмит. Но несмотря на то, что "линии связи" стали "гораздо более жесткими", Говард, как утверждается, имел право последнего голоса при принятии большинства творческих решений.
Все решения проходят через Тодда. Он бы ненавидел, ненавидел, ненавидел меня за то, что я так говорю, потому что не верит, что это правда. Но, к сожалению, это правда.
Несмит вспоминает, что когда разработчики хотели "что-то отличное от привычного для Bethesda", они должны были представить эту идею "на его рассмотрение".
Руководитель Starfield не преминул заметить, что Говард тоже не был в восторге от такой организационной структуры. "Надо отдать ему должное: он очень и очень старался не быть "парнем, который скажет последнее слово"... Это не то, чего он хочет с интеллектуальной точки зрения". Студия якобы сформировалась таким образом, потому что Говард - "человек, у которого есть свое мнение, и чье мнение очень ценно".
По словам Несмита, давний директор Bethesda "смог поставить себя на место обычного игрока в гораздо большей степени, чем остальные члены команды разработчиков". Это свойство означало, что он, естественно, был "парнем, который говорил последним", поскольку "всегда мог посмотреть на игру с точки зрения обычного игрока".
через постель?
через жепу
аа, так они там в команде "ролевыми играми" занимаются, теперь ясно почему такое качество старфилда)
Основное умение Тодда - это годами делать весьма средние игры, недоэрпэгэ, недоэкшоны, на морально устаревшем корявом движке с одними и теми же морально устаревшими механиками, но выдавать их как за новую веху в игрострое. Не каждому дано.
Нет это был не я, это всё он, он за всё в ответе...))
К чему это перемусоливание? Все люди видят во что это вылилось, чем дальше, тем хуже.
лгбт клуб