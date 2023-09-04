Digital Foundry: AMD платит разработчикам за отсутствие DLSS

На днях состоялся релиз Starfield от Bethesda, и с тех пор многие фанаты на официальных форумах и в Steam требуют от студии объяснить почему они не добавляют в свою игру DLSS, ограничившись лишь FSR2 от AMD. На фоне этого AMD даже пришлось прокомментировать и заявить, что они якобы не ставят своим студиям-партнерам требование отсутствия DLSS в игре и что его добавление зависит исключительно от желания самой студии делать это или не делать.
Тем не менее, сотрудник Digital Foundry Джон Линнеман утверждает, что это неправда. По его словам, он общался с тремя разработчиками разных студий и все они заявили ему, что DLSS первоначально планировалось добавить в игру (и даже была готовая реализация), но его пришлось вырезать, так как AMD в обмен на парнерство (и по всей видимости финансовую поддержку студии) потребовало от студии отсутствие в игре DLSS.
Он не назвал что это были за игры, но, по всей видимости, как минимум одна из них это и была Starfield. Слова Линнемана могут очень сильно ударить по репутации AMD у игроков: сейчас за компанией закреплен статус "корпорации-добра", которая предоставляет продукции конкурентов свои технологии. Однако всё это может быстро измениться, учитывая ложь от AMD касательно DLSS в Starfield.
Да понятно, что всё проплачено. Барыги.
АХАХХАХА.
Нет, не утверждает 🤣
Он слишком много болтал и с ним приехали "поговорить"
Тут еще вопрос кто приехал. Лично лизка и теперь он лижет ей сапоги и умоляет пощадить. Либо адвокаты амд, которые могли приехать в ДВУХ случаях:
1. Если в нда действительно был такой пункт, и теперь прилетит либо только джону либо джону и его источнику.
2. Если в нда небыло такого пункта, и он по какой то причине(nvidia $$$) просто сделал такой вброс и теперь его обвиняют в клевете.
Но мы никогда не узнаем правды, ведь John Linneman больше не утверждает.
Китайские ниндзя приехали
забавно как обе компании наживаются на игроках, а игроки защищают их, причем активнее тех которые их доят сильнее)
парадокс
А это было до того, как они пошли к АМД просить денег или после? Этот пункт всегда будет в контрактах и договорах , это очевидно. Ты делаешь игру, тебе не хватает ресурсов или денег, ты идёшь их просить и взамен тебе выставляют условие. Ты соглашаешься. Наверняка, ещё и обязуешься не разглашать этот пункт. "Интересные" у них деловые отношения. А в минусе, как всегда, игроки. Классика
а вот и ответ что с этой игрой
Коррупция везде, короче.
Интересно,как это вообще могло быть?
Если игра с самого начала делалась в партнёрстве с амуде
По-моему не с самого начала, они присоединились когда не могли больше 30 фпс на xкоробке сделать, и типа АМУДЕ им помогли... сделать ещё хуже, чи фиг знает
как и Nvidia за отсутствие FSR
Красный фанат, не неси чушь
Обожаю такие пруфы, сразу затыкают рты красножопым верователям. Браво!
сам сижу на красных, если это правда то амд крысы нереальные, нельзя так поступать с геймерами, даже если они представители самой крысиной корпорации nvidia, которая в каждом поколении посылает на три буквы прошлое поколение. ну для меня всегда было очевидно что если красных поменять стороной с зелеными то они будут делать тоже самое.
не надо быть безмозглым глором, просто выбирайте лучший вариант на данный момент времени, потому что у корпораций только одна цель - высосать из вас как можно больше денег, забудь про уважение, даже fsr 3 это обычная вынужденная мера подносрать nvidia.
только здоровая конкуренция поможет потребителям.
Кек https://media.tenor.com/-1phYTnql_kAAAAM/xrd-exrd.gif
Врёт он всё. Нвидея проплатила что бы так сказать... Видимо бездельник на увольнение был решил денег подзаработать пере уходом...
Хотелось бы, чтоб разрабы официально вели dlss в игру через патчи.
Давно это чуял, ещё с Resident Evil где почему-то один far присутствует
За деньги они мать родную вырежут из игры
Вера в красных всегда была пограничным состоянием рядом с аутизмом, и этого у фанатов AMD не отнять.
Даже если Лиза Су сама лично объявит со сцены, что AMD платит разрабам за что-то, секта красных всеравно с пеной у рта заявит, что Лизу Су заставили так сказать зеленые упыри, и это все неправда.
А какой мне смысл от FSR на карте Nvidia если DLSS лучше во всем? Хвалить AMD за то, что они предоставляют возможность, которая функционально хуже чем та, что ты уже имеешь, это то же самое что благодарить батю за то, что дал покататься на своих жигулях, когда ты приехал к нему в гости на лексусе.
Поставил я длсс на старфилд и он лучше чем фср
Как и в любой другой игре.
Само собой он лучше👍
поставил я старфилд на фср и он лучше чем длсс
Где фср 3 обещанный...
Ахахаха, и это AMD не поможет. :D
ну вырезали и вырезали.
игра все равно идёт как слайдшоу и делать в ней нечего.
А вы говорите, что Хуанг тварь. Получается, Хуанг красавчик, а Лизка Су...нет
ох амд амд, лети теперь в полный анус)
FSR же мыло мыльцевое.. Какой в нём прикол, если намного лучше всё без него всё выглядит. А ФПС эта технология из моего экспириенса добавляет с гулькин нос. Ещё кто-то гоняется за этими делами. Мож, для 4кей.. Не знаю, что там из ся представляет эта dlss (dlc)), мои карточки от зелёных все как одна - древние, но думается всё же, что шляпа таки не сильно лучше. А фаззу про это чуть ли не в каждой новости..
Ой, какие мы блантные - "моего экспириенса". Фпс - это главное, без комфортного фпс играется отвратно и никакого удовольствия от игры. Так что не надо ля-ля
Причём тут блат. Ни в тему как то, не находишь.. фпс - что с ним, что без него у меня конкретно в Страфилде. Там мыло, зацени сам. А про блат, своему начальнику прдъяву кинь.)
Очень много кудахтаний, из каждого утюга про эти "технологии".. Уже просто надоели. Проще снизить настройки с 4К до 2К, или до ЭйчДи, или даже 720р ( в Старфилде вроде нельзя)), если уже неймётся поиграти. Там в оптимизации дело, в этой игруле, и слепошарому видно будя.
Выражения "мой экспириенс", "мой игровой опыт" "получить отличный игровоц опыт" - это диалекты англоговорящих стран. В нашем языке это совершено дико и несоответствует нашему диалекту. Какой от игры может быть опыт, если это просто развлечение? Ты играешь и получаешь удовольствие от ее прохождения, какой к черту опыт, это же чушь.
Мыло в игре да есть и оно бесит но вот чего не отнять так это то что все текстуры пралакс, а тут некоторые клоуны чешут что игра похожа на фолыч 4, ну и пусть мне покажут хоть одну текстуру в фоллауте 4 с паралакс я бы очень хотел это увидеть. Кстати с последними дровами от AMD и мыло пропало так что если у тебя радеон советую драйвера обновить. Блин все обшарил везде где мыло было там теперь текстуры четкие и fps не снизилось, новые драйвера реально супер.