EMPRESS показала собственный рейтрейсинг для Starfield

Хакерша EMPRESS добавила в Starfield рейтрейсинг и собственный аналог технологии масштабирования изображения NVIDIA DLSS. На скриншотах ниже показана разница между оригинальной версией игры и модифицированной.
По заявлению EMPRESS, она создает свои собственные шейдеры и сама работает над кодом.
«Это на 100% моя собственная работа, ничего не взято из каких-либо онлайн-источников», — написала она.
EMPRESS пока не сообщила, когда выйдет модификация.
Это не рейтрейсинг, а лишь шейдер для решейда. К тому же ещё и платный. А хакерша совсем на взломы забила и занимается разводом лохов.
Это ты еще в телегу к ней не заходил, она там привороты, увороты, гадания по картам таро, путь истинного самурая и т.п. продает
Я могу допускать, что там действительно в "команде" есть девушка. Но это лишь команда, не один человек всем этим занимается.
И могу допускать что взломом, в том числе, может заниматься девушка. У меня две подруги, одна какие-то интерфейсы делает. Вторая вёрсткой сайтов занимается, что-то такое.
А любую социальную активность в соц.сетях и форумах ЕМПРЕС всегда будут восприниматься как "куколдство", ведь она девушка. Но афиширование ее "пола" офк это маркетинговый ход, что бы привлечь все внимание к себе.
Как и бывает во всех таких случаях, рано или поздно её/его сольют со всей инфой и общество узнает героя в лицо.
У человека какая то жажда внимания,ломать нечего,но всё равно до игр докапывается.
атомик до сих пор не взломана) дед спейс ремейк, калопротокол, стар варс последний и список можно продолжать)
Год вышел более насыщенный на игры, чем предыдущие 5 вместе взятых,я даже забыл про эти проекты,ибо и так игр больше,чем времени поиграть.
Так человек сам выбирает, что ему делать. Она или они, или оно, обещала взломать?
Так она постоянно такими способами добивается внимания, чтобы получать донаты на своем сайте. И кстати недавно говорили что это вообще мужик, чему я полностью верю
С Атомным сердцем странная история, она постоянно говорит что взлом не нужен, так как игра уже есть. Правда только дев версия с тучей багов, которая де факто неиграбельна. Чую что без взятки тут не обошлось...
Хватит фигнёй заниматься, ломай дуню и будет тебе почёт и уважуха ,
Но нужны-то деньги.
опять решейд только с понтами?
Параша это... пусть лучше ломает и не страдает фигнёй. Моды не "её".
Ну по скриншотам можно сказать одно, многие с помощью решейда могут сделать и то лучше.
возможно это что-то в экранном протраве. но если это будет мод интегрируемый в игр норм наверно. хотя игра будет обновляться то мод может не работать.
И жнец и на дуде игрец.
Ну, он/она/оно разве что на кожанной дуде игрец))
то есть навернула насыщенности и это-ретрейсинг) мда
цвет настроения - желтый
Я тоже могу отфотошопить скриншот и добавить насыщенности))
Спасибо до 5 фпс не хочется опускаться, засуньте себе этот рей-трейсинг прямиком в nil очка
Ох уж этот ретрейсинг в виде черной окантовки персонажей.
Если скачать полный пак решейред, то можно сделать лучше.
Пусть лучше готовится к взлому Мортала и Миража
Пусть лучше свой вареник продемонстрирует , а то понимаешь появилась инфа что это транс