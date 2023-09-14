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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 2 670 оценок

EMPRESS показала собственный рейтрейсинг для Starfield

dear mum
Новости

Хакерша EMPRESS добавила в Starfield рейтрейсинг и собственный аналог технологии масштабирования изображения NVIDIA DLSS. На скриншотах ниже показана разница между оригинальной версией игры и модифицированной.

Оригинальная версия игры
Рейтрейсинг от EMPRESS
Оригинальная версия игры
Рейтрейсинг от EMPRESS

По заявлению EMPRESS, она создает свои собственные шейдеры и сама работает над кодом.

«Это на 100% моя собственная работа, ничего не взято из каких-либо онлайн-источников», — написала она.

EMPRESS пока не сообщила, когда выйдет модификация.

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-8
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
hell_alive

Это не рейтрейсинг, а лишь шейдер для решейда. К тому же ещё и платный. А хакерша совсем на взломы забила и занимается разводом лохов.

22
_RedLion_

Это ты еще в телегу к ней не заходил, она там привороты, увороты, гадания по картам таро, путь истинного самурая и т.п. продает

2
вупсич пупсич _RedLion_

Я могу допускать, что там действительно в "команде" есть девушка. Но это лишь команда, не один человек всем этим занимается.

И могу допускать что взломом, в том числе, может заниматься девушка. У меня две подруги, одна какие-то интерфейсы делает. Вторая вёрсткой сайтов занимается, что-то такое.
А любую социальную активность в соц.сетях и форумах ЕМПРЕС всегда будут восприниматься как "куколдство", ведь она девушка. Но афиширование ее "пола" офк это маркетинговый ход, что бы привлечь все внимание к себе.
Как и бывает во всех таких случаях, рано или поздно её/его сольют со всей инфой и общество узнает героя в лицо.

3
samosan

У человека какая то жажда внимания,ломать нечего,но всё равно до игр докапывается.

6
Kot9lra street

атомик до сих пор не взломана) дед спейс ремейк, калопротокол, стар варс последний и список можно продолжать)

12
samosan Kot9lra street

Год вышел более насыщенный на игры, чем предыдущие 5 вместе взятых,я даже забыл про эти проекты,ибо и так игр больше,чем времени поиграть.

3
TAPAKAH222 Kot9lra street

Так человек сам выбирает, что ему делать. Она или они, или оно, обещала взломать?

0
Rey Harley

Так она постоянно такими способами добивается внимания, чтобы получать донаты на своем сайте. И кстати недавно говорили что это вообще мужик, чему я полностью верю

0
Rey Harley Kot9lra street

С Атомным сердцем странная история, она постоянно говорит что взлом не нужен, так как игра уже есть. Правда только дев версия с тучей багов, которая де факто неиграбельна. Чую что без взятки тут не обошлось...

0
KAMA33

Хватит фигнёй заниматься, ломай дуню и будет тебе почёт и уважуха ,

4
TAPAKAH222

Но нужны-то деньги.

-2
Sprintin

опять решейд только с понтами?

4
JustA_NiceGuy

Параша это... пусть лучше ломает и не страдает фигнёй. Моды не "её".

3
Biancardi

Ну по скриншотам можно сказать одно, многие с помощью решейда могут сделать и то лучше.

1
MunchkiN 616

возможно это что-то в экранном протраве. но если это будет мод интегрируемый в игр норм наверно. хотя игра будет обновляться то мод может не работать.

0
TRADS80

И жнец и на дуде игрец.

0
Jarvis666

Ну, он/она/оно разве что на кожанной дуде игрец))

1
Kot9lra street

то есть навернула насыщенности и это-ретрейсинг) мда

0
Xndr DeKoz

цвет настроения - желтый

0
Jarvis666

Я тоже могу отфотошопить скриншот и добавить насыщенности))

0
CURiOSiTY7

Спасибо до 5 фпс не хочется опускаться, засуньте себе этот рей-трейсинг прямиком в nil очка

0
Usurper

Ох уж этот ретрейсинг в виде черной окантовки персонажей.

-1
dangerous_beast

Если скачать полный пак решейред, то можно сделать лучше.
Пусть лучше готовится к взлому Мортала и Миража

-1
1barac9U7ada7

Пусть лучше свой вареник продемонстрирует , а то понимаешь появилась инфа что это транс

-1