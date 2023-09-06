Фанат Starfield потратил 50 часов на воссоздание Новой Атлантиды с помощью LEGO

Пока большинство игроков заняты созданием своих кораблей и составлением звездных карт, один фанат Starfield воссоздал целый город Новая Атлантида в конструкторе LEGO. Столица Объединенных колоний - один из первых крупных городов, которые игроки посетят в огромной вселенной Starfield, и он быстро стал привлекательным местом с потрясающей архитектурой и множеством полезных объектов.
Общая структура и дизайн города в целом делают его выдающимся местом во вселенной Starfield и привлекательным для созерцания в игре. Один большой поклонник города даже посвятил целых 50 часов воссозданию города из LEGO в программе виртуального конструирования Bricklink Stud.io. Этот впечатляющий проект был реализован пользователем Taris120 с реддит, который поделился своим творением в посте на сайте, быстро привлекшем внимание игрового сообщества. Несмотря на то, что проект не существует в виде физической постройки, в основном из-за конструктивных соображений, он охватывает все области Новой Атлантиды и представляет собой захватывающую LEGO-миниатюру.
Многие фанаты отмечают, что отсутствие подробной карты города и его торговцев в игре позволяет взглянуть на город с той точки зрения, которой нет в игре, и, возможно, облегчает игрокам навигацию по нему. Два широко обсуждаемых пункта спора между поклонниками Starfield - это системы быстрого перемещения и карты, присутствующие в игре. Хотя механика перемещения, возможно, не была тем, о чем думали некоторые игроки до выхода игры, игроки, которые слишком полагаются на функцию быстрого перемещения, могут упустить некоторые из чудес, которые предлагает игра.
В Starfield, конечно, нет недостатка в достопримечательностях. От обнаружения давно забытых памятников человечества на Земле до находки сверхсекретных научных объектов на инопланетной луне - в игре есть бесчисленное множество удивительных мест, которые дополняют эстетику Starfield, и многие из которых, несомненно, вдохновят фанатов на создание подобных художественных проектов в будущем.
Ага "Фанат" чел за 150$. Нужно же как-то инфополе подпитывать
Началось, когда там тату на члене? Спидран за 0.000000000000001 сек, самый быстрый секс и так далее?
Не шибко он большой, оказывается
Ну да, "фанат", которому небось дали денег сами бесезда типа "смотрите какие у нас фанаты"
Ну либо он реально поехавший.
Почитай, сколько людей сделало предзаказ игры. Там в каждого первого плюнь - попадешь в поехавшего
Все интереснее, чем играть в высер беседки
Тоддовская реганина максимум это торент
неплохо