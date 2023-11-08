Изначально главного героя Starfield озвучивал Элиас Туфексис, актер, озвучивший Адама Дженсена во франшизе Deus Ex

Выход Starfield состоялся уже несколько месяцев назад, и все, кто играл в игру или просто смотрел видеоролики, знают, что главный герой не говорит. А ведь изначально Bethesda Game Studios планировала, что главные герои ролевой игры, будь то мужчина или женщина, будут озвучены известными актерами.
Например, актер Элиас Туфексис, известный в основном как исполнитель роли Адама Дженсена во франшизе Deus Ex, несколько часов назад подтвердил, что именно он должен был озвучивать главного героя Starfield, а его женскую версию собиралась озвучивать Сисси Джонс.
Да, это правда. Мы с Сисси Джонс изначально были голосами игроков в Starfield. Мы работали несколько месяцев. Но когда они решили, что у игрока не должно быть голоса, они поручили Сисси и мне озвучивать Андрею и Сэма Коу.
Как бы то ни было, в итоге все получилось, поскольку оба актера по-прежнему работали над Starfield, но отдали свои голоса другим персонажам, которые очень важны в игре, - Андрею и Сэму Коу.
Элиас Туфексис отмечает, что в игровой индустрии такое обычно не происходит, поскольку, когда актер снимается с проекта, его работа с компанией прекращается. Но Bethesda поступила иначе, и теперь он всегда будет готов работать с компанией над другими будущими проектами.
Starfield доступна на ПК, Xbox Series S|X и Xbox Game Pass.
Груз давно знают, запоздал ты с новостью
На дворе 2023 год, тенденция с немым протагонистом была хороша в нулевых. Но сейчас 2023 год! Игра без того унылый кал, так и намерено лишили голоса протагониста. Fallout 4 передает привет.
В хваленой бг3 ГГ тоже не озвучен в диалогах.
Но да, с Старфилдом тоже схалтурили, не дав озвучку, хотя в ф4 сделали и она была вполне неплохой.
Не знаю что там у американцев, но в русском дубляже у Дженсена был отличный голос
Голос ГГ был бы лишним.