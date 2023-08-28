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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 731 оценка

Композитор Starfield Инон Зур даст концерт с лондонским симфоническим оркестром

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Procy_on
Новости

Композитор Инон Зур готовится к запуску космической оперы Bethesda, организуя концерт совместно с Лондонским симфоническим оркестром.

Выступление, подготовленное израильско-американским музыкантом и композитором в сотрудничестве с Bethesda и Microsoft, даст возможность маэстро исполнить инструментальные произведения из саундтрека Starfield вместе с прославленным Лондонским симфоническим оркестром.

Специальное мероприятие A Night with the London Symphony Orchestra, посвященное Starfield, будет проходить в среду 13 сентября. Желающие погрузиться в космическую атмосферу нового эксклюзива Microsoft смогут сделать это, следя за концертом Инона Зура и Лондонского симфонического оркестра на твич/ютуб-каналах Bethesda.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
varenuha2uha

че больше оркестров не нашлось

1
Alex40001

а что лондонский оркестр не удовлетворяет ваши уши? кто в топе?

0
User_200

Не понял "Композитор Starfield Инон Зур", то есть он является учредителем всех написанных композиций к игре и сам хочет дать концерт, или у игры есть другой композитор?

1
Berenika Ravenstorm

Впрочем, я надеюсь, что это будет хорошая игра) Я когда-нибудь вернусь, когда закончится мое путешествие во Врата. И тогда мне понадобится что-то еще. Не скатывайтесь в кринж и хейт, open your mind(C)
Aellie.

1
warp 37

Похоже, не только игра года, но и саундтрек года.

0
sirGeronis

Дай игре выйти, уже игру года дал...

6
Сеня Горбунков

Киберпанк изначально тоже пророчили...и год потом допиливали до приемлемой оптимизации и забагованности...

4
KAMA33

Не спеши , а то может получиться обсерон года.

3
-zotik-

Оркестр это всегда круто

0
User_200

Почему не развивают нейронную сеть способно профессионально озвучивать реплики в играх реальном времени, не нанимая при этом самих актеров. Обучить искусственный интеллект синтезировать речь и выводить в стерео. Сейчас существует всякие дипфейки или ИИ делающие ролики без участие людей, это все не бесплатно, конечно, но для голливуда снимающие дорогие блокбастеры за миллиарды покажутся копейками.

0
VovanVV1982

годно

0
Berenika Ravenstorm

Что-что, а саундтрек у их игр всегда был произведением искусства. Вот только плохую игру хорошая музыка не спасет, спросите хоть у Рамина Джавади и New world.

-3