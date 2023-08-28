Композитор Инон Зур готовится к запуску космической оперы Bethesda, организуя концерт совместно с Лондонским симфоническим оркестром.
Выступление, подготовленное израильско-американским музыкантом и композитором в сотрудничестве с Bethesda и Microsoft, даст возможность маэстро исполнить инструментальные произведения из саундтрека Starfield вместе с прославленным Лондонским симфоническим оркестром.
Специальное мероприятие A Night with the London Symphony Orchestra, посвященное Starfield, будет проходить в среду 13 сентября. Желающие погрузиться в космическую атмосферу нового эксклюзива Microsoft смогут сделать это, следя за концертом Инона Зура и Лондонского симфонического оркестра на твич/ютуб-каналах Bethesda.
Композитор Starfield Инон Зур даст концерт с лондонским симфоническим оркестром©
Композитор Инон Зур готовится к запуску космической оперы Bethesda, организуя концерт совместно с Лондонским симфоническим оркестром.
че больше оркестров не нашлось
а что лондонский оркестр не удовлетворяет ваши уши? кто в топе?
Не понял "Композитор Starfield Инон Зур", то есть он является учредителем всех написанных композиций к игре и сам хочет дать концерт, или у игры есть другой композитор?
Впрочем, я надеюсь, что это будет хорошая игра) Я когда-нибудь вернусь, когда закончится мое путешествие во Врата. И тогда мне понадобится что-то еще. Не скатывайтесь в кринж и хейт, open your mind(C)
Aellie.
Похоже, не только игра года, но и саундтрек года.
Дай игре выйти, уже игру года дал...
Киберпанк изначально тоже пророчили...и год потом допиливали до приемлемой оптимизации и забагованности...
Не спеши , а то может получиться обсерон года.
Оркестр это всегда круто
Почему не развивают нейронную сеть способно профессионально озвучивать реплики в играх реальном времени, не нанимая при этом самих актеров. Обучить искусственный интеллект синтезировать речь и выводить в стерео. Сейчас существует всякие дипфейки или ИИ делающие ролики без участие людей, это все не бесплатно, конечно, но для голливуда снимающие дорогие блокбастеры за миллиарды покажутся копейками.
годно
Что-что, а саундтрек у их игр всегда был произведением искусства. Вот только плохую игру хорошая музыка не спасет, спросите хоть у Рамина Джавади и New world.