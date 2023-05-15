На Xbox Games Showcase покажут почти 30 минут геймплея Starfield ©

В начале следующего месяца Microsoft собирается провести презентацию Xbox Games Showcase с анонсами игр. Главным хитом предстоящего мероприятия однозначно станет амбициозная ролевая игра Starfield, которое будет уделено достаточно много внимания. В сеть просочилась информация о продолжительности презентация — геймеры могут получить почти 30 минут реального геймплея Starfield.

Информацией о продолжительности Xbox Games Showcase поделился проверенный инсайдер geronimo_73_. Как отмечает автор утечки, полученная информация еще требует подтверждения от других источников, но он уверен в самой длительной демонстрации Starfield. Организаторы выделили под всю презентации 90-120 минут. Новую ролевую игру от Bethesda Softworks покажут отдельным специальным блоком с комментариями от разных разработчиков. Всего под демонстрацию игры будет выделено больше 30 минут, где покажут геймплей и новый трейлер. Также существует вероятность, анонса старта предзаказов на игру.

Официальный релиз Starfield запланирован на 6 сентября для ПК и Xbox Series. Трансляции Xbox Games Showcase пройдет 11 июня в 20:00 по московскому времени.