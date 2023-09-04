Несколько обзорщиков просили у Bethesda пресс-копию Starfield для PlayStation 5

По всей видимости, некоторые обзорщики попросили у Bethesda пресс-копию Starfield для PS5: старший директор по связям с общественностью компании Мэтт Фрэри (Matt Frary) пошутил на эту тему, пытаясь немного снять напряжение после горячих выходных.
Теперь я хотел бы передать привет небольшой, но значительной горстке обзорщиков, которые на полном серьезе просили прислать пресс-копию Starfield для PS5. Может быть, я и не ответил, но знайте, что вы меня рассмешили.
PR-директору неизбежно пришлось уточнить, что его сообщение ни в коем случае не было направлено на войну консолей, учитывая некоторые реакции:
Это не прямой выпад в адрес консолей Sony, а в адрес тех профессионалов, которые не делают свою работу. Starfield - эксклюзив для Xbox, и мы еще раз подчеркиваем это во избежание недопониманий.
Официальный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox. Игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Намекает что обзоры пишут некомпетентные люди, и поэтому заниженные оценки надо игнорировать..
Заниженные старфилда? Может наоборот?
Так и есть. В первые два часа я сам плевался от непривычки. Но игра затягивает постепенно, пока разбираешься в игровых механиках.
Конечно все наоборот. Всегда надо прислушиваться к мнению противоположному от мнения представителей маркетинга. Они никогда не скажут напрямую и честно. Всегда будут оговорки, отговорки и преувеличения.
Дайте мне пресс-копию на Денди!
а для свича кто-нибудь просил пресс-копию?)
Блин им что западло было выпустить игру на все актуальные платформы ?
Х-Ящик и так в войне эксклюзивности проигрывает по всем фронтам, не хватало им еще и это отдать конкуренту
Ну для богоподобной ПК платформы же выпустили.
А сони западло все игры сразу на пк выпускать?
Возможно ты и прав.