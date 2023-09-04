на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
6.9 1 067 оценок

Несколько обзорщиков просили у Bethesda пресс-копию Starfield для PlayStation 5

©
butcher69
Новости

По всей видимости, некоторые обзорщики попросили у Bethesda пресс-копию Starfield для PS5: старший директор по связям с общественностью компании Мэтт Фрэри (Matt Frary) пошутил на эту тему, пытаясь немного снять напряжение после горячих выходных.

Теперь я хотел бы передать привет небольшой, но значительной горстке обзорщиков, которые на полном серьезе просили прислать пресс-копию Starfield для PS5. Может быть, я и не ответил, но знайте, что вы меня рассмешили.

PR-директору неизбежно пришлось уточнить, что его сообщение ни в коем случае не было направлено на войну консолей, учитывая некоторые реакции:

Это не прямой выпад в адрес консолей Sony, а в адрес тех профессионалов, которые не делают свою работу. Starfield - эксклюзив для Xbox, и мы еще раз подчеркиваем это во избежание недопониманий.

Официальный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox. Игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.

-8
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Freund Benno

Намекает что обзоры пишут некомпетентные люди, и поэтому заниженные оценки надо игнорировать..

3
Dark1994

Заниженные старфилда? Может наоборот?

0
warp 37

Так и есть. В первые два часа я сам плевался от непривычки. Но игра затягивает постепенно, пока разбираешься в игровых механиках.

0
Freund Benno Dark1994

Конечно все наоборот. Всегда надо прислушиваться к мнению противоположному от мнения представителей маркетинга. Они никогда не скажут напрямую и честно. Всегда будут оговорки, отговорки и преувеличения.

0
Famiclone

Дайте мне пресс-копию на Денди!

1
JIoMTuK

а для свича кто-нибудь просил пресс-копию?)

0
Destroited

Блин им что западло было выпустить игру на все актуальные платформы ?

-5
Famiclone

Х-Ящик и так в войне эксклюзивности проигрывает по всем фронтам, не хватало им еще и это отдать конкуренту

1
Destroited Famiclone

Ну для богоподобной ПК платформы же выпустили.

0
tvorog8088

А сони западло все игры сразу на пк выпускать?

0
Destroited tvorog8088

Возможно ты и прав.

0