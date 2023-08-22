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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 694 оценки

Nvidia выпустила видеодрайвер 537.13, оптимизированный для Starfield

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Procy_on
Новости

Сегодня NVIDIA выпустила драйвер Game Ready версии 537.13 для своих видеокарт GeForce, оптимизированный для долгожданной Starfield (выйдет 6 сентября, хотя ранний доступ начнется 1 сентября для владельцев Premium Edition) и для New Frontiers, расширения для ICARUS. Как обычно, скачать его можно с официального сайта или через GeForce Experience.

Драйвер 537.13 не только для Starfield. В списке исправленных проблем сообщается, что NVIDIA, возможно, успешно устранила снижение производительности, замеченное в Ratchet & Clank: Rift Apart при использовании DirectStorage. Вот полные примечания:

Готовность к игре Starfield

  • Новый драйвер Game Ready обеспечивает наилучшие игровые возможности для новейших игр, включая Starfield и расширение ICARUS: New Frontiers.

Исправлены геймплейные ошибки

  • [Battlefield 2042] Стабильность игры может снижаться при применении фильтров GeForce Experience Freestyle [4170804]
  • [Ratchet & Clank: Rift Apart] Колебания производительности из-за проблем между DirectStorage и NVIDIA Reflex [4212649]

Исправлены ошибки общего характера

  • [Vegas Pro FX] Предварительный просмотр не работает на некоторых конфигурациях ноутбуков [3752618]

Известные проблемы

Версия драйвера NVIDIA GeForce Game Ready 537.13 WHQL, как и каждый выпущенный драйвер, имеет нерешенные проблемы и запросы на улучшение. В этой версии не исправлены следующие проблемы:

  • В игре [Halo Infinite] на графических процессорах на базе Maxwell наблюдается значительное падение производительности [4052711].
  • В этом драйвере реализовано исправление для проблем со стабильностью творческих приложений, обнаруженных при интенсивном использовании памяти. Однако были замечены ситуации, когда это исправление приводило к снижению производительности при работе с Stable Diffusion и DaVinci Resolve. Эта проблема будет решена в следующем выпуске драйвера [4172676].
53
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
L0iDly

Рановато что то они, до игры ещё полтора недели, а дрова уже готовы якобы, хотя там не будет лучей и движок не анрил енджин 5 какой то там то оптимизон плюс минус должен быть отличным

5
samosan

Игру массово рассылают не русскоязычным блогерам,даже люди с 1000 подписчиков её получили,проверить работу видеокарты и подстроить под игру уже можно.

6
LuNature samosan

харош врать!

-3
samosan LuNature

Где я вру? Есть куча пруфоф.

1
Ивасик
2
Салярыч

Есть инфа, когда игра в геймпасе будет?

0
Dmitry_Quant

Уже есть , предзагрузка 136 гигов на пк, но там релиз 6 числа, а первого будет на торрентах

8
SnappyLysandra Dmitry_Quant

Да 6го вечером уже раздавать будут!

1
boPistolet

Сегодня NVIDIA выпустила новый драйвер Game Ready версии 537.13, и народ в экстазе! 🎉 Он оптимизирован для грядущей игры Starfield и расширения ICARUS: New Frontiers. Но это не все - они сказали "пока" проблемам с Ratchet & Clank: Rift Apart и DirectStorage! NVIDIA потрудилась, чтобы всем было максимально приятно играть. 😎 Поэтому не теряйте время, загружайте драйвер и погружайтесь виртуальные миры с улыбкой на лице! 😄🎮

0
canismajorisvy

По крайней мере, Nvidia дрова пилила и пилит лучше, чем AMD (или Radeon)

0
KIRA09

Ошибки которые будут исправлены в следующих ревизиях драйвера:

Существенное падение производительности в Halo Infinite при игре на графических ускорителях поколения NVIDIA Maxwell.

Снижение производительности в DaVinci Resolve при интенсивном использовании памяти.

-1
LuNature

Криворукие разрабы боятся

-2
Top Trader

чем новей драйвер тем больше багов и лагов. Никогда не видел что бы новый драйвер , что то делал лучше в игре . Наоборот хуже или вообще без изменений

-4
Салярыч

Но в большинстве случаев, без обновления драйвера до актуальной версии - игра попросту не запускается. Так что, или ждать обновлений дров или наслаждаться багами / лагами / фризами из за косяков в дровах.

2
JustA_NiceGuy

Позапрошлый увеличил производительность в играх, но в целом я согласен. Обычно всё наоборот.

1
Да не важно

Грац новые драйвера ура!!

Не относиться к теме,но есть такая новость. И КУДА КАТИТСЯ МИР.

Анонсовано Half-Life 2 RTX — ремастер знаменитої гри з технологіями Nvidia.Делают отдельные игры с функциями от Nvidia включите свои лучики и играете.

п.с Относиться только для 4000 серий Видеокарт (где есть божественая штучка ДЛЛС 3.0) но уже есть 3.5.

.....

-4
AllConforD

"Nvidia выпустила новый видеодрайвер 537.13, оптимизированный для Starfield"

Молодцы, впрочем, как всегда. Делать всё качественно и вовремя - этого у NVidia не отнять, могут и делают, за что им очередной, RESPECT.

-11
Destroited

Нраятся мне заголовки "Nvidia выпустила новый видеодрайвер"

А где "Nvidia выпустила старый, дряхлый, покрывающий плесенью видеокарту и забивающий куллер видеодрайвер" ?

-15
PolimerPlast

Дак это не новость, а обыденность.

-2
Destroited PolimerPlast

Да в том то и дело они выпускают дрова быстрее чем новости выходят.

-3