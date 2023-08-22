Nvidia выпустила видеодрайвер 537.13, оптимизированный для Starfield

Сегодня NVIDIA выпустила драйвер Game Ready версии 537.13 для своих видеокарт GeForce, оптимизированный для долгожданной Starfield (выйдет 6 сентября, хотя ранний доступ начнется 1 сентября для владельцев Premium Edition) и для New Frontiers, расширения для ICARUS. Как обычно, скачать его можно с официального сайта или через GeForce Experience.
Драйвер 537.13 не только для Starfield. В списке исправленных проблем сообщается, что NVIDIA, возможно, успешно устранила снижение производительности, замеченное в Ratchet & Clank: Rift Apart при использовании DirectStorage. Вот полные примечания:
Готовность к игре Starfield
- Новый драйвер Game Ready обеспечивает наилучшие игровые возможности для новейших игр, включая Starfield и расширение ICARUS: New Frontiers.
Исправлены геймплейные ошибки
- [Battlefield 2042] Стабильность игры может снижаться при применении фильтров GeForce Experience Freestyle [4170804]
- [Ratchet & Clank: Rift Apart] Колебания производительности из-за проблем между DirectStorage и NVIDIA Reflex [4212649]
Исправлены ошибки общего характера
- [Vegas Pro FX] Предварительный просмотр не работает на некоторых конфигурациях ноутбуков [3752618]
Известные проблемы
Версия драйвера NVIDIA GeForce Game Ready 537.13 WHQL, как и каждый выпущенный драйвер, имеет нерешенные проблемы и запросы на улучшение. В этой версии не исправлены следующие проблемы:
- В игре [Halo Infinite] на графических процессорах на базе Maxwell наблюдается значительное падение производительности [4052711].
- В этом драйвере реализовано исправление для проблем со стабильностью творческих приложений, обнаруженных при интенсивном использовании памяти. Однако были замечены ситуации, когда это исправление приводило к снижению производительности при работе с Stable Diffusion и DaVinci Resolve. Эта проблема будет решена в следующем выпуске драйвера [4172676].
Рановато что то они, до игры ещё полтора недели, а дрова уже готовы якобы, хотя там не будет лучей и движок не анрил енджин 5 какой то там то оптимизон плюс минус должен быть отличным
Игру массово рассылают не русскоязычным блогерам,даже люди с 1000 подписчиков её получили,проверить работу видеокарты и подстроить под игру уже можно.
харош врать!
Где я вру? Есть куча пруфоф.
Есть инфа, когда игра в геймпасе будет?
Уже есть , предзагрузка 136 гигов на пк, но там релиз 6 числа, а первого будет на торрентах
Да 6го вечером уже раздавать будут!
Сегодня NVIDIA выпустила новый драйвер Game Ready версии 537.13, и народ в экстазе! 🎉 Он оптимизирован для грядущей игры Starfield и расширения ICARUS: New Frontiers. Но это не все - они сказали "пока" проблемам с Ratchet & Clank: Rift Apart и DirectStorage! NVIDIA потрудилась, чтобы всем было максимально приятно играть. 😎 Поэтому не теряйте время, загружайте драйвер и погружайтесь виртуальные миры с улыбкой на лице! 😄🎮
По крайней мере, Nvidia дрова пилила и пилит лучше, чем AMD (или Radeon)
Ошибки которые будут исправлены в следующих ревизиях драйвера:
Существенное падение производительности в Halo Infinite при игре на графических ускорителях поколения NVIDIA Maxwell.
Снижение производительности в DaVinci Resolve при интенсивном использовании памяти.
Криворукие разрабы боятся
чем новей драйвер тем больше багов и лагов. Никогда не видел что бы новый драйвер , что то делал лучше в игре . Наоборот хуже или вообще без изменений
Но в большинстве случаев, без обновления драйвера до актуальной версии - игра попросту не запускается. Так что, или ждать обновлений дров или наслаждаться багами / лагами / фризами из за косяков в дровах.
Позапрошлый увеличил производительность в играх, но в целом я согласен. Обычно всё наоборот.
Грац новые драйвера ура!!
Не относиться к теме,но есть такая новость. И КУДА КАТИТСЯ МИР.
Анонсовано Half-Life 2 RTX — ремастер знаменитої гри з технологіями Nvidia.Делают отдельные игры с функциями от Nvidia включите свои лучики и играете.
п.с Относиться только для 4000 серий Видеокарт (где есть божественая штучка ДЛЛС 3.0) но уже есть 3.5.
.....
"Nvidia выпустила новый видеодрайвер 537.13, оптимизированный для Starfield"
Молодцы, впрочем, как всегда. Делать всё качественно и вовремя - этого у NVidia не отнять, могут и делают, за что им очередной, RESPECT.
Нраятся мне заголовки "Nvidia выпустила новый видеодрайвер"
А где "Nvidia выпустила старый, дряхлый, покрывающий плесенью видеокарту и забивающий куллер видеодрайвер" ?
Дак это не новость, а обыденность.
Да в том то и дело они выпускают дрова быстрее чем новости выходят.