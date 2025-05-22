Обновление Starfield за май 2025 года добавляет пресет очень низких настроек графики

Сегодня Bethesda выпустила обновление Starfield за май 2025 года (версия ) для Xbox и ПК, которое в первую очередь направлено на исправление ошибок как в основной игре, так и в дополнении Shattered Space, хотя есть и несколько крутых новых функций.

Например, теперь вы можете выбрать графические настройки «Очень низкие» при использовании слабого ПК, а пользовательский контент получил поддержку с возможностью отправлять творения размером до 2 ГБ и возможностью объединять их в магазине творений.

Говоря о творениях, Bethesda выделяет новое под названием «Watchtower», которое включает «новую сюжетную линию, новые возможности кораблей и возможности (например, возможность вызывать орбитальные удары), снаряжение и многое другое», и вы можете посмотреть трейлер к нему в верхней части этой статьи.

Основные моменты патча:

Добавлены очень низкие настройки дисплея для повышения производительности на некоторых устройствах.

Creation Kit: Добавлена ​​возможность для создателей добавлять новые значки в игру.

Creations Store теперь поддерживает объединение творений.

Creation Kit: Теперь можно загружать творения размером до 2 ГБ.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.