Обновление Starfield за май 2025 года добавляет пресет очень низких настроек графики

Сегодня Bethesda выпустила обновление Starfield за май 2025 года (версия ) для Xbox и ПК, которое в первую очередь направлено на исправление ошибок как в основной игре, так и в дополнении Shattered Space, хотя есть и несколько крутых новых функций.
Например, теперь вы можете выбрать графические настройки «Очень низкие» при использовании слабого ПК, а пользовательский контент получил поддержку с возможностью отправлять творения размером до 2 ГБ и возможностью объединять их в магазине творений.
Говоря о творениях, Bethesda выделяет новое под названием «Watchtower», которое включает «новую сюжетную линию, новые возможности кораблей и возможности (например, возможность вызывать орбитальные удары), снаряжение и многое другое», и вы можете посмотреть трейлер к нему в верхней части этой статьи.
Основные моменты патча:
- Добавлены очень низкие настройки дисплея для повышения производительности на некоторых устройствах.
- Creation Kit: Добавлена возможность для создателей добавлять новые значки в игру.
- Creations Store теперь поддерживает объединение творений.
- Creation Kit: Теперь можно загружать творения размером до 2 ГБ.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
теперь вы можете выбрать графические настройки «Очень низкие» при использовании слабого ПК
оптимизацию завезли пек-пек
Ну теперь можно наконец поиграть в этот шедевр на 1060 3 GB
Интересно во внутренних модах можно на этот кал русик поставить?