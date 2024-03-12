Отзывы о Starfield в Steam снова стали в основном отрицательными

Последние рецензии на Starfield в Steam снова опустились в категорию "В основном отрицательные", хотя ранее они восстанавливались и поднимались до "Смешанных". Большинство рецензентов считают игру скучной, а некоторые жалуются на ошибки, мешающие продвижению по сюжету.
Это не первый случай, когда последняя игра Bethesda опускается в категорию "почти отрицательные". В конце прошлого года отзывы также попали в эту категорию, но затем снова поднялись до "Смешанных". Казалось, что так и останется, после того как огромный патч внес радикальные изменения в визуальную составляющую, а также исправил десятки ошибок. Однако, похоже, некоторым игрокам этого оказалось недостаточно, и они назвали Starfield "скучной", "голыми костями" и "несвежей".
Общие отзывы о Starfield пока смешанные, но, скорее всего, это далеко не то, чего ожидала Bethesda. Студия считается одной из лучших в жанре RPG, но для некоторых Starfield просто не оправдала ожиданий. Многие игроки жаловались на космические путешествия, разочарованные тем, что большая их часть проходит на экранах загрузки. Другие говорят, что при исследовании галактики нечем заняться, что делает исследование бесполезным.
Bethesda печально известна тем, что начала отвечать на негативные отзывы в Steam, не соглашаясь с их оценками. В одном случае сотрудник Bethesda ответил: "Некоторые планеты Starfield по замыслу должны быть пустыми - но это не скучно. Когда астронавты отправлялись на Луну, там не было ничего. Им точно не было скучно".
Похоже, что от этого подхода в основном отказались, поскольку мы не видим никакой реакции разработчиков на недавнюю волну негативных отзывов. Это не слишком удивительно, ведь такой ход не был популярным, как только фанаты обратили на него внимание.
А вот новости получше: недавнее обновление страницы Starfield в Steam указывает на то, что DLC к игре, Shattered Space, может выйти в ближайшее время. На страницу магазина был загружен пакет DLC без названия, и вполне вероятно, что это и есть Shattered Space.
Всё никак не раскроется
не писал нигде свой отзыв об игре, но всё же немного выскажусь. начинал проходить игру с огромным энтузиазмом, так как очень люблю серию фаллоут. и было такое ощущение, что это прям фаллоут в космосе. по началу, первые часов 50 - было всё круто. интересно строить корабли, модернизировать, всякие аванпосты, ресурсы и тд. но потом ты понимаешь, что всё это тебе просто не нужно... в игре совершенно отсутствует мотивация. квесты скучные, однообразные, не интересные. да и сюжет вообще не цепляет. мне искренне тяжело было заставить себя пройти игру до конца... я не знаю, кто как считает, но у меня прям чёткое ощущение деградации разработчиков. визуал - да, красиво, не всё, но красиво. но сама игра - так себе, очень проходная. 5 из 10
Все зависит от сетинга
все еще не раскрылась игруля.
Плюс ещё очень редко обновляют её
А что опять случилось?
Не опять , а снова...
вот уже полгода чуть ли не каждый день новости о том, что старфильд гoвно и провалился. Может пора про него вообще забыть?
Нет. Он должен победить бг3, что люди зря хейтили бг3 и нарекали лучшей рпг старфилд?
Потому что по скидке сейчас игра продаётся. Висит на главной странице, вот про неё и вспомнили. И почитайте обзоры. Там какое-то аномальное нашествие китайцев, которые публикуют один тот же текст. Наверное, популярный китайский блогер что-то сказал про игру и его цитаты подхватили, как у нас у 1xbit: "Cтарфилд раскрывается через 200 часов". Ну и ещё ноют про то, что покупали игру за 70-100$, а сейчас она стоит 40$ (даже обсуждения этим заспамили).
С обновлением вообще никак не связано, оно вышло неделю назад и ещё даже из бета-ветки не вышло.
Эм ...не надоело? Чего все продолжают кричать о том, какой старфилд фиговый и скучный, но при этом не могут его забыть и продолжают о нём говорить?
Ну если игра настолько хреновая и скучная - то чего вы (хейтеры) до сих пор не можете успокоиться? Обычно, если кому-то не нравится запах г*Овна, то он не макает свою голову в это г*овно раз за разом.
хорошая игра
но скучная.
хорошая но скучная, факт
Ждём Старфилд с нескучными экранами загрузки
Плохая и скучная)
В скайриме были забавнее загрузки