По мнению Шрайера, Starfield сохраняет "обманчиво высокий" рейтинг только благодаря фан-сайтам Xbox

По словам Джейсона Шрайера, одного из самых известных и успешных журналистов игровой индустрии, у Starfield «обманчиво высокий» средний рейтинг отзывов благодаря «множеству фан-сайтов Xbox».
Эту мысль Шрайер высказал в статье на Bloomberg, посвященной самым продаваемым играм за 2023 год в США, где Starfield значится на одиннадцатом месте. Журналист обосновал попадание в десятку лучших, сославшись на включение игры в каталог Game Pass, ее отсутствие на платформах PlayStation и несколько «слабых отзывов».
По поводу последнего пункта Шрайер делает отступление, заявляя, что, однако, «общая оценка (83 на Metacritic) обманчиво высока благодаря ряду фан-сайтов Xbox».
«Bethesda Game Studios привыкла создавать большие хиты. Разработчик видеоигр из Мэриленда занял второе место в 2011 году с The Elder Scrolls V: Skyrim и снова в 2015 году с Fallout 4. Но его многопользовательская игра Fallout 76 2018 года не смогла войти в топ-20, а Starfield в прошлом году заняла 11-е место, несмотря на большую шумиху, предшествовавшую её запуску», — сказал Шрайер.
Это может показаться не фантастическим результатом для первой игры студии после ее приобретения Microsoft, но есть некоторые смягчающие факторы. Starfield не вышла на конкурирующую консоль PlayStation, получив слабые отзывы (хотя совокупная оценка обманчиво высока благодаря количеству фан-сайтов Xbox) и, что особенно важно, она сразу же стала доступна в сервисе подписки Microsoft, похожем на Netflix, Xbox Game Pass, где игроки могут получить доступ к игре, заплатив 10 долларов в месяц, а не покупая ее напрямую за 70 долларов. Bethesda недавно заявила, что Starfield привлекла 13 миллионов игроков, а это говорит о том, что многие из них использовали Game Pass, чтобы поиграть».
Шрайер также подтвердил эту концепцию в Твиттере в ответ пользователю Hazegratt, который обвиняет его в предоставлении «дезинформации», заявив, что 5 из 15 публикаций, которые дали Starfield рейтинг выше 95, являются порталами, в названии которых есть «Xbox», и что среднее значение «не соответствует критическому консенсусу».
«Глядя на Metacritic, из 15 изданий, поставивших оценку выше 95/100, в названии пяти есть Xbox. Я не думаю, что кто-то действительно верит, что общая оценка соответствует консенсусу критиков».
Пользователь Hazegratt ответил, указав, что, если взять в качестве примера Opencritic (где средний показатель составляет 85 на основе 183 обзоров по сравнению с 90 на Metacritic), только 9 публикаций специализируются на Xbox и поэтому принципиально не имеют отношения к общему среднему показателю.
Стоит также подчеркнуть, что существует столько же сайтов, специализирующихся исключительно на Xbox, сколько и сайтов для Nintendo и PlayStation, поэтому рассуждения Шрайера следует применять практически к любой игре, созданной исключительно для консоли.
фанатики не видящие что игра кусок кода, покупают и пишут что игра прекрасна, нравится хавать фекалии, вперед