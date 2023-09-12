По словам актера озвучивания Starfield, консольные фанбои - жалкие люди

Элайас Туфексис, актер, известный тем, что озвучил Адама Дженсена, главного героя Deus Ex, а в настоящее время играющий роль Сэма Коу в последней игре компании Bethesta - Starfield, решил высказать свое мнение на тему, которая до сих пор очень актуальна на игровом рынке: о войне консолей.
Знаменитая консольная война отличается особым реваншизмом, который присущ многим геймерам, защищающим платформу A или B, используя такие аргументы, как технические возможности, которые предлагает одна платформа, а другая - нет, или даже вопрос эксклюзивности той или иной игры.
Starfield, официальный релиз которой состоялся 6 сентября, является очагом этой войны, поскольку, будучи доступной только на Xbox/PC, в ней наблюдались различные технические ошибки и NCP, которые подвергались насмешкам в сети Интернет. Именно подобные элементы и способствуют накалу страстей среди тех, кто готов "воевать" из-за игр или компаний.
В итоге под перекрестным огнем оказался и сам актер. В конце прошлого месяца, за несколько дней до раннего релиза Starfield, актер написал на своей учетной записи X (бывший Twitter) следующее: Фанбои Console Wars просто лучшие. Подождите, не лучшие, другое слово... эээ... уморительно жалкие".
Элайасу также показалось любопытным, что один из пользователей продолжает отвечать на все его твиты "пишет 30 fps". Тогда актер и актер озвучки спросил себя. Почему этот парень постоянно пишет мне 30 fps? Далее он решил посмотреть профиль этого человека и обнаружил, что тот пишет "30 fps" на всем, что связано со Starfield. "Я подумал, что он, наверное, потратил на это целый час!" - рассказывает актер. Очевидно, сообщение, которые получал Элайас, было своего рода насмешкой над тем, что игра работает с частотой 30 fps на Xbox Series S и X.
Помимо роли Сэма Коу, Туфексис также ассистировал Али Уорд Азеведо в ее роли Коры, дочери персонажа игры. Кроме того, актер несколько расстроен из-за того, что столь многие люди, которые участвовали в создании Starfield, вообще не получили должного внимания.
По словам актера, все старались сделать хорошую работу, и если кому-то она не нравится, то это вполне нормально, только не надо нападать на всех, так или иначе участвующих в ее создании.
Ну да, кто-то на консолях играет, кто-то вдвоем на электросамокате катается... Болезнь может проявляться по разному.
Аминь, брат.
Петусолинг
Аминь-на(С), я бы даже сказал.
Правильно, консоли портят и тормозят игровую индустрию. ПК - платформа богов!!!
Х..рню говоришь. У многих игроков профессиональная деятельность никак не связана с компьютерами. Ты вот можешь сделать тюнинг двигателя, построить дом, или, попроще, залить пол и положить плитку? Большинству (и я в том числе, хотя ИТешник уже 35 лет), придя с работы, нахрен не сдалось разбираться с настройкой компа, фиксить модами баги, тут бы найти время пожрать и провести часок с семьей. Поэтому консоль хорошо подходит для обычных людей, желающих просто порелаксировать часок-другой за игрой.
Itшнег... Разбираться с настройками компа... Ясно, понятно.
можешь "порелаксировать" часок-другой в мобильные игры. Подключаешь геймпад к телефону и релаксируешь на диване, обычно так релаксируют обычные люди, разве нет?
Ну да. Для нубасов консоль, очень же тяжело зайти на сайт скачать и установить стим. Высшая математика для живущих в ногу со временем людей.
Товарищ, айтишник, чушь не порите, настройки графики в большинстве игр стоять на "минималках", а настройки интерфейса и звука все равно нужно под себя выставлять, будь консоль или пк, но вот если фиговое управление с этим на консоли уже ничего не сделаешь. Модами фиксить баги 0_о это как?
Мда....слов нет, только смех)))))
По фактам
Какая классная у них антипиар компания
Стараются, так сказать, не ударить в грязь лицом.
Консольщики :) это те, кому денег на нормальный комп не хватило
Не у всех есть багатая мамка, которую можно развести на rtx 4080 "для учебы"
граматика йа так панимайу тожм не у всих багатая
Зато у многих есть мозги, чтобы понять что 4080 - это скорей маркетинг.
хоть в чём то он прав
Лучше потратить целый час написывая всем про 30 фпс, чем играть в 30 фпс.
Я верно понял, что ГГ статьи недоволен тем, что вклад актеров, участвовавших в создании игры, недооценен (я только для CoD MW посмотрел про актеров с той и нашей стороны, оказалось там знаковые голоса), НО, когда ему начал писать фанат, он сказал: "Ты кусок дерьма"? С Тодда решил взять пример, когда тот сказанул, что Starfield не для нищебродов.
Ага, видим как "старались"
Купили игру за фулл прайз? Не понравилось играть в 30 фпс с просадками? Не понравились баги? Обещания про космос оказались ложью? Так это нормально.
Нормально - в данном случае - это то, что любая вещь, необязательно должна всем нравится.
Вот он и говорит: Если игра - гамно, это не ко мне, я свою работу сделал хорошо.
"Фанбои Console Wars просто лучшие. Подождите, не лучшие, другое слово... эээ... уморительно жалкие"."
Всегда такими были, с начала выхода соснолей на рынок. Постоянно воюющие между собой владельцы дешёвых детских игрушек, как и любые другие фанатики (не все владельцы соснолей такие), не могут по-другому, ибо это состояние ума, основанное, и воспитанное, на, имхо, ошибочной теории превосходства (эксклюзивах) и не понимании, что гордится обладанием дешёвым устройством …… странно, но так хочется, так-как выбора зачастую просто нет, по разным причинам.
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И это, печально.
Ну оскорблять геймеров с которых живёшь в том числе ты, то такое , может и боком выйти . Ты ж не госчиновник с газмяса)
Обновите свою 4090
Они похоже на консоли модели, без переделки сетки перетащили. Если действительно модель тела 1.88 кк элементов, то удивительно, как вообще, что-то запускается.
Ну он сoснoльщиков хотя бы людьми назвал!
Пошёл ты сам знаешь куда!!!