Похоже, Bethesda начала тизерить второе сюжетное дополнение для Starfield

Bethesda отмечает вторую годовщину Starfield, намекая на будущее научно-фантастической ролевой игры. В публикации на X с официального аккаунта Starfield было опубликовано празднование двухлетнего юбилея игры, а также небольшой видеотизер чего-то грандиозного.

В публикации говорится: «Спасибо всем, кто исследовал вместе с нами Заселённые Системы. С нетерпением ждём грядущих приключений».

Примерно в середине видео текст начинает мерцать, открывая разные слова, одно из которых — «армада», а то, что выше, предположительно, «терран» или «терра».

Это намекает на некое вторжение, если можно так выразиться, возможно, с какими-то изменениями и улучшениями в боевой системе или полномасштабными сражениями как на суше, так и в космосе. В игре также можно найти Общество сохранения терранов, так что, вероятно, им будет чем заняться в этом новом повествовании.

Bethesda уже довольно давно намекает на появление мехов в игре, так что, возможно, они наконец-то будут добавлены в следующем обновлении.

Ожидается, что Starfield скоро появится на платформах PlayStation, так что, возможно, это новое обновление или дополнение совпадёт с выходом игры на платформе Sony.