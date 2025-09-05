ЧАТ ИГРЫ
об игре
Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 514 оценок

Похоже, Bethesda начала тизерить второе сюжетное дополнение для Starfield

monk70 monk70

Bethesda отмечает вторую годовщину Starfield, намекая на будущее научно-фантастической ролевой игры. В публикации на X с официального аккаунта Starfield было опубликовано празднование двухлетнего юбилея игры, а также небольшой видеотизер чего-то грандиозного.

В публикации говорится: «Спасибо всем, кто исследовал вместе с нами Заселённые Системы. С нетерпением ждём грядущих приключений».

Примерно в середине видео текст начинает мерцать, открывая разные слова, одно из которых — «армада», а то, что выше, предположительно, «терран» или «терра».

Это намекает на некое вторжение, если можно так выразиться, возможно, с какими-то изменениями и улучшениями в боевой системе или полномасштабными сражениями как на суше, так и в космосе. В игре также можно найти Общество сохранения терранов, так что, вероятно, им будет чем заняться в этом новом повествовании.

Bethesda уже довольно давно намекает на появление мехов в игре, так что, возможно, они наконец-то будут добавлены в следующем обновлении.

Ожидается, что Starfield скоро появится на платформах PlayStation, так что, возможно, это новое обновление или дополнение совпадёт с выходом игры на платформе Sony.

Комментарии: 18
Владимир Губайдуллин

Можно и вернуться после прохождения.

7
JackReacher

Стоит пройти игру?

2
InkubatorKlef

3
InkubatorKlef JackReacher

ну если ты любишь концентрированную скуку то да

5
Искусственный интеллeкт

ну что, теперь то Starfield раскроется? или еще нет?

6
ScintillatingFafnir

Надеюсь раскроются умственные способности тех кто пишет про "старфил раскроет" и считает это хоть немного смешным.

1
CommentO

Да кому это интересно? Мертвый мир, скудный скттинг, квесты на скорость скучного бега через постоянные загрузки и куча, огромная куча мерзких рыл...

Так можно хоть до вечера.

3
ScintillatingFafnir

Мне интересно, а если тебе лично не интересно, то иди и комментируй другие игры которые тебе интересны.

1
Кей Овальд

В нём раскроется или фанатам лет 10 допиливать придётся, что бы раскрылось?

2
Gridon

Завтра в патчноуте исправят опечатку и из этого выведут теорию о заговоре корпораций и возвращении двемеров

1
ScintillatingFafnir

Ну вот игра продолжает развиваться и радовать поклонников, в топку тех кто писал что игра "умерла и на неё забили" Bethesda не может просто так перестать поддерживать Starfield который вообще продался 15 миллионов копий. Незнаю сколько ещё будет дополнений, наврятле игру реально будет поддерживать каждый год как рассказывали разработчики, но надеюсь ещё пару дополнений игра должна по идее сделать, всетаки игру можно развивать в разных направлениях, желаю разработчикам успехов.

1