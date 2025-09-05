Похоже, Bethesda начала тизерить второе сюжетное дополнение для Starfield

Bethesda отмечает вторую годовщину Starfield, намекая на будущее научно-фантастической ролевой игры. В публикации на X с официального аккаунта Starfield было опубликовано празднование двухлетнего юбилея игры, а также небольшой видеотизер чего-то грандиозного.
В публикации говорится: «Спасибо всем, кто исследовал вместе с нами Заселённые Системы. С нетерпением ждём грядущих приключений».
Примерно в середине видео текст начинает мерцать, открывая разные слова, одно из которых — «армада», а то, что выше, предположительно, «терран» или «терра».
Это намекает на некое вторжение, если можно так выразиться, возможно, с какими-то изменениями и улучшениями в боевой системе или полномасштабными сражениями как на суше, так и в космосе. В игре также можно найти Общество сохранения терранов, так что, вероятно, им будет чем заняться в этом новом повествовании.
Bethesda уже довольно давно намекает на появление мехов в игре, так что, возможно, они наконец-то будут добавлены в следующем обновлении.
Ожидается, что Starfield скоро появится на платформах PlayStation, так что, возможно, это новое обновление или дополнение совпадёт с выходом игры на платформе Sony.
Можно и вернуться после прохождения.
Стоит пройти игру?
ну если ты любишь концентрированную скуку то да
ну что, теперь то Starfield раскроется? или еще нет?
Надеюсь раскроются умственные способности тех кто пишет про "старфил раскроет" и считает это хоть немного смешным.
Да кому это интересно? Мертвый мир, скудный скттинг, квесты на скорость скучного бега через постоянные загрузки и куча, огромная куча мерзких рыл...
Так можно хоть до вечера.
Мне интересно, а если тебе лично не интересно, то иди и комментируй другие игры которые тебе интересны.
В нём раскроется или фанатам лет 10 допиливать придётся, что бы раскрылось?
Завтра в патчноуте исправят опечатку и из этого выведут теорию о заговоре корпораций и возвращении двемеров
Ну вот игра продолжает развиваться и радовать поклонников, в топку тех кто писал что игра "умерла и на неё забили" Bethesda не может просто так перестать поддерживать Starfield который вообще продался 15 миллионов копий. Незнаю сколько ещё будет дополнений, наврятле игру реально будет поддерживать каждый год как рассказывали разработчики, но надеюсь ещё пару дополнений игра должна по идее сделать, всетаки игру можно развивать в разных направлениях, желаю разработчикам успехов.