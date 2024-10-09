Саундтрек Starfield от Инона Зура выйдет на 6 виниловых пластинках

Bethesda Game Studios и Laced Records объединились для выпуска саундтрека Starfield на виниловых пластинках.

Двойной LP-саундтрек будет включать 20 основных треков, а эксклюзивное издание с синими и белыми дисками доступно на Laced Records, в то время как вариант с черными дисками также доступен у сторонних розничных продавцов.

Однако 6-дисковый бокс-сет, который является эксклюзивным для Laced, содержит 66 «специально отмастеренных треков, напечатанных на серебристо-белых, тяжелых дисках с эффектом галактики (стандартное издание включает традиционные черные диски)». Laced сообщает, что «обложка бокс-сета создана командой Bethesda Game Studios и украшает жесткий картонный футляр с напечатанными внутренними конвертами», и добавляет, что «в комплект входит 12-дюймовый художественный принт и наклейка с логотипом Constellation». Также стоит отметить, что Аэрали Брайтон (DEATHLOOP, серия Ori) является приглашенным вокалистом в саундтреке.