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Starfield 06.09.2023
7.9 681 оценка

Слитые скриншоты предстоящей Starfield Тодда Говарда

Solstice
Новости

На них можно лицезреть главное меню игры, интерфейс, редактор персонажа, где нам помимо внешности главного героя, также предстоит выбрать его предысторию, каждая из которых дает определенные начальные навыки.

+ ещё 3 картинки

Напомним, что недавно разработчики раздали игру для обзоров для различных изданий, журналистам и блогерам, так что наверняка это далеко не последние скриншоты. В ближайшее время также, возможно, появятся первые впечатления.

В сети уже поговаривают, что Starfield может стать самой отполированной игрой Bethesda на релизе.

Выход ожидается 6 сентября на Xbox Series S|X и PC. На релизе будет доступна по подписке Game Pass.

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21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Baterflue

Fallout в космосе

6
Mandalordek

да ладно

0
Сетеш

и это отлично

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Как свежо и оригинально.

1
saa0891

Интерфейс очень классный.

Кстати сразу видно что будет поддоспешник как в фолыче,одежда которая будет надеваться под броню,очень надеюсь отдельные части брони тоже будут.

Печально конечно что даже сабы не завезли,одна из немногих игр которую я бы купил,кроме F76 всегда с удовольствием их игрушки покупал и залипал не на одну сотню часов,так как в играх Беседки всегда огромное количество различных возможностей,механик и занятий,да и локации в плане исследований офигенные.

5
Кей Овальд

Ну, вроде норм.
А вот героиня это ппц...

3
TomasJonson

скриншоты это хорошо но лучше сразу игру сливали бы)

1
HVTE

Выглядит на самом деле бомбово, не смотря на то что все про графику говорят.

1
-zotik-

лол

1
IvanKote

Ну, хотя бы честно.

0
РикоЧико

Третий скрин это Киберпанк?!))

Очень неплохие декорации.

0
XDDRUS

И причем там киберпанк на 3 скрине?

0
Eclair_93

Кто-то в 2023 еще верит что бывают "слитые" скриншоты? А не для пиара.

0
Laicus

"В сети уже поговаривают, что Starfield может стать самой отполированной игрой Bethesda на релизе."

В это охотно верю, но багов все равно будет до куя, и бОльшую их часть исправят фанаты, а не беседка.

0
Секрет Супа

Да лица дубовые, ну ничего модами с аниме девочками поправят...

-3
CAN I HABE PIZZA PLS

Фу, мерзость

0
Deviant Mind

Графика ожидаемо дерьмо с пс4

-5
РикоЧико

Что ты там разглядел на таких мыльных скриншотах.)

2
Да не важно
-5
JustA_NiceGuy

Некстген? Игра 23-го года? Да там графон из 2015))

-6
ToOldforTHIS

Какая же скукотиища

-9