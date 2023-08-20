Слитые скриншоты предстоящей Starfield Тодда Говарда

На них можно лицезреть главное меню игры, интерфейс, редактор персонажа, где нам помимо внешности главного героя, также предстоит выбрать его предысторию, каждая из которых дает определенные начальные навыки.
Напомним, что недавно разработчики раздали игру для обзоров для различных изданий, журналистам и блогерам, так что наверняка это далеко не последние скриншоты. В ближайшее время также, возможно, появятся первые впечатления.
В сети уже поговаривают, что Starfield может стать самой отполированной игрой Bethesda на релизе.
Выход ожидается 6 сентября на Xbox Series S|X и PC. На релизе будет доступна по подписке Game Pass.
Fallout в космосе
да ладно
и это отлично
Как свежо и оригинально.
Интерфейс очень классный.
Кстати сразу видно что будет поддоспешник как в фолыче,одежда которая будет надеваться под броню,очень надеюсь отдельные части брони тоже будут.
Печально конечно что даже сабы не завезли,одна из немногих игр которую я бы купил,кроме F76 всегда с удовольствием их игрушки покупал и залипал не на одну сотню часов,так как в играх Беседки всегда огромное количество различных возможностей,механик и занятий,да и локации в плане исследований офигенные.
Ну, вроде норм.
А вот героиня это ппц...
скриншоты это хорошо но лучше сразу игру сливали бы)
Выглядит на самом деле бомбово, не смотря на то что все про графику говорят.
лол
Ну, хотя бы честно.
Третий скрин это Киберпанк?!))
Очень неплохие декорации.
И причем там киберпанк на 3 скрине?
Кто-то в 2023 еще верит что бывают "слитые" скриншоты? А не для пиара.
"В сети уже поговаривают, что Starfield может стать самой отполированной игрой Bethesda на релизе."
В это охотно верю, но багов все равно будет до куя, и бОльшую их часть исправят фанаты, а не беседка.
Да лица дубовые, ну ничего модами с аниме девочками поправят...
Фу, мерзость
Графика ожидаемо дерьмо с пс4
Что ты там разглядел на таких мыльных скриншотах.)
Некстген? Игра 23-го года? Да там графон из 2015))
Какая же скукотиища