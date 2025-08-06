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Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 425 оценок

Starfield готовится к бесшовным межпланетным перелётам - найдено подтверждение в файлах игры

IKarasik IKarasik

Похоже, что в Starfield может появиться одна из самых ожидаемых функций — настоящие межпланетные путешествия без экранов загрузки. Об этом стало известно благодаря новым находкам датамайнеров, изучивших последние обновления игры от Bethesda.

Внутри файлов были обнаружены упоминания о событии OnShipCruiseArrival, которое срабатывает во время так называемого "режима круиза". Это может свидетельствовать о том, что разработчики тестируют систему перемещения по космосу в реальном времени, позволяющую преодолевать расстояния между планетами без привычных переходов через загрузку.

Хотя детали пока не раскрыты, остаются вопросы: пойдёт ли речь о полноценной ручной навигации, или игрокам предложат автоматические маршруты с более кинематографичным переходом между мирами?

Ранее Bethesda сообщала, что в ближайшие месяцы расскажет о будущем Starfield, что может означать скорый анонс новых функций или крупного обновления. Возможно, именно тогда компания официально подтвердит новую механику путешествий.

27
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
ilya178G

А как же 20 минутные экраны загрузок? Я выходит даже не успею сходить посрать пока планетка грузится :(

15
Artur 81

20 минутные?ты на Спектруме в него играешь?

2
ShowyAlberic

25г, челы все на хдд игры ставят

2
Nodas

Комп смени, я эти загрузки даже не вижу, чуть экран темнеет и все,.лока загрузилась

2
Raphtallia
Starfield готовится к бесшовным межпланетным перелётам - найдено подтверждение в файлах игры

Неужели это оно, то самое, чего все так долго ждали...

Она раскрывается, Раскрывается!!!

10
ka27

Какая мееедленная гифка :) ну ничего, когда-нибудь раскроется... старфилд

saa0891

Ага, им бы для начал хотя бы нормальный взлёт и полёты по планетам сделать.

Похоже, что в Starfield может появиться одна из самых ожидаемых функций — настоящие межпланетные путешествия без экранов загрузки.
6
Tdante

Фейспалм. Это просто ивент когда какой-либо корабль загрузился на локацию. Нифига они не переделывают.

4
Властелин Сосцов

Тодд бы не был Тоддом, если бы не было загрузок

2
Блоха В Сарафане
Langlitz

Ну если в игре про космос появится, наконец, космос, и нормальная процедурная генерация планет, но может быть она и перестанет быть символом упущенных возможностей.

4
HiRuKo14

В какой игре про космос есть нормальная процедурная генерация планет? И что должно входить в понятие "процедурная генерация планет"?

Serpentrage HiRuKo14

Он наверно про одинаковые шарики в ноуменскай - где все планеты различаются только по сути цветокором =)

1
особака

Было бы круто месяц лететь до другой планеты. Или пол часа на планету приземляться. А для особо хардкорных можно межгалактические перелёты в реальном времени устроить.

3
saa0891
Было бы круто месяц лететь до другой планеты. Или пол часа на планету приземляться.

Если разрабы рукожопы то наверно оно так и будет, как и взлёты через ролики, в игре с нормальными механиками всё это работает как надо, потому что есть ускорение, гипердвигатель, приводы и т.д. до любой точки ты долетаешь за секунды так же как и приземляешься на планету, можешь лететь по поверхности планеты до любой точки и т.д.

2
Властелин Сосцов

как бы есть адекватная игра с такой механикой элит держерос с длс одиссея

1
Рикочико

Даже в Элитке такое реализовать не смогли, а тут уж Бетезда.

1
Goodvini

А может просто желаемое за действительное хочется выдать, даже если и есть вероятность то получим не значительные изменения)

3
Night Driving Avenger

Старфилд готовится к порту на ПС5 )))

2
JackReacher

Они не смогут это реализовать скорей всего, потому что движок просто не позволит

2
Sunset_Neko

позволить, то позволит, просто там море всего переделывать, но даже так придется наблюдать загрузки при приземлении на планету (и взлете)

1
MunchkiN 616

между планетами можно. был какой то мод и читы позволяют. там правда проблемы с низкой точностью но думаю можно поправить.

1
Igor Konuh

а сразу не льзя было зделать так без переходав

2
MunchkiN 616

игроки бы ныли что нужно лететь 5-30 минут между планетами и просили бы добавить быстрые телепртации как в ориг нальной игре.
я побывал в альтернативной вселенной где старфилд без загрузок и кинематографичными посадками на планеты -знаю о чем говорю.

2
Блоха В Сарафане MunchkiN 616

Ты говоришь про симулятор лифтов?

MunchkiN 616 Блоха В Сарафане

типа того. между планетами только в теории можно в любую точку прострасва включая гипердвайв. но чтоб найти планету все равно как по трассе или рельсам до нее едешь.

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