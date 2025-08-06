Starfield готовится к бесшовным межпланетным перелётам - найдено подтверждение в файлах игры

Похоже, что в Starfield может появиться одна из самых ожидаемых функций — настоящие межпланетные путешествия без экранов загрузки. Об этом стало известно благодаря новым находкам датамайнеров, изучивших последние обновления игры от Bethesda.
Внутри файлов были обнаружены упоминания о событии OnShipCruiseArrival, которое срабатывает во время так называемого "режима круиза". Это может свидетельствовать о том, что разработчики тестируют систему перемещения по космосу в реальном времени, позволяющую преодолевать расстояния между планетами без привычных переходов через загрузку.
Хотя детали пока не раскрыты, остаются вопросы: пойдёт ли речь о полноценной ручной навигации, или игрокам предложат автоматические маршруты с более кинематографичным переходом между мирами?
Ранее Bethesda сообщала, что в ближайшие месяцы расскажет о будущем Starfield, что может означать скорый анонс новых функций или крупного обновления. Возможно, именно тогда компания официально подтвердит новую механику путешествий.
А как же 20 минутные экраны загрузок? Я выходит даже не успею сходить посрать пока планетка грузится :(
20 минутные?ты на Спектруме в него играешь?
25г, челы все на хдд игры ставят
Комп смени, я эти загрузки даже не вижу, чуть экран темнеет и все,.лока загрузилась
Неужели это оно, то самое, чего все так долго ждали...
Она раскрывается, Раскрывается!!!
Какая мееедленная гифка :) ну ничего, когда-нибудь раскроется... старфилд
Ага, им бы для начал хотя бы нормальный взлёт и полёты по планетам сделать.
Фейспалм. Это просто ивент когда какой-либо корабль загрузился на локацию. Нифига они не переделывают.
Тодд бы не был Тоддом, если бы не было загрузок
Ну если в игре про космос появится, наконец, космос, и нормальная процедурная генерация планет, но может быть она и перестанет быть символом упущенных возможностей.
В какой игре про космос есть нормальная процедурная генерация планет? И что должно входить в понятие "процедурная генерация планет"?
Он наверно про одинаковые шарики в ноуменскай - где все планеты различаются только по сути цветокором =)
Было бы круто месяц лететь до другой планеты. Или пол часа на планету приземляться. А для особо хардкорных можно межгалактические перелёты в реальном времени устроить.
Если разрабы рукожопы то наверно оно так и будет, как и взлёты через ролики, в игре с нормальными механиками всё это работает как надо, потому что есть ускорение, гипердвигатель, приводы и т.д. до любой точки ты долетаешь за секунды так же как и приземляешься на планету, можешь лететь по поверхности планеты до любой точки и т.д.
как бы есть адекватная игра с такой механикой элит держерос с длс одиссея
Даже в Элитке такое реализовать не смогли, а тут уж Бетезда.
А может просто желаемое за действительное хочется выдать, даже если и есть вероятность то получим не значительные изменения)
Старфилд готовится к порту на ПС5 )))
Они не смогут это реализовать скорей всего, потому что движок просто не позволит
позволить, то позволит, просто там море всего переделывать, но даже так придется наблюдать загрузки при приземлении на планету (и взлете)
между планетами можно. был какой то мод и читы позволяют. там правда проблемы с низкой точностью но думаю можно поправить.
а сразу не льзя было зделать так без переходав
игроки бы ныли что нужно лететь 5-30 минут между планетами и просили бы добавить быстрые телепртации как в ориг нальной игре.
я побывал в альтернативной вселенной где старфилд без загрузок и кинематографичными посадками на планеты -знаю о чем говорю.
Ты говоришь про симулятор лифтов?
типа того. между планетами только в теории можно в любую точку прострасва включая гипердвайв. но чтоб найти планету все равно как по трассе или рельсам до нее едешь.