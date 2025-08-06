Starfield готовится к бесшовным межпланетным перелётам - найдено подтверждение в файлах игры

Похоже, что в Starfield может появиться одна из самых ожидаемых функций — настоящие межпланетные путешествия без экранов загрузки. Об этом стало известно благодаря новым находкам датамайнеров, изучивших последние обновления игры от Bethesda.

Внутри файлов были обнаружены упоминания о событии OnShipCruiseArrival, которое срабатывает во время так называемого "режима круиза". Это может свидетельствовать о том, что разработчики тестируют систему перемещения по космосу в реальном времени, позволяющую преодолевать расстояния между планетами без привычных переходов через загрузку.

Хотя детали пока не раскрыты, остаются вопросы: пойдёт ли речь о полноценной ручной навигации, или игрокам предложат автоматические маршруты с более кинематографичным переходом между мирами?

Ранее Bethesda сообщала, что в ближайшие месяцы расскажет о будущем Starfield, что может означать скорый анонс новых функций или крупного обновления. Возможно, именно тогда компания официально подтвердит новую механику путешествий.