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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 4 225 оценок

Starfield показала худший результаты, чем Forza Horizon 5, за первый месяц продаж в Европе

Gruz_
Новости

Согласно информации, предоставленной компанией Circana, на американском рынке Starfield чувствует себя очень хорошо, став первой игрой за последние 17 лет от Bethesda Game Studios, которой удалось завоевать корону ежемесячных продаж (до этого на втором месте находились The Elder Scrolls 5 и Fallout 4). Однако в Европе дела у игры идут не так хорошо, причем здесь она не может даже сравниться с Forza Horizon 5.

Согласно последнему обнародованному данным европейского GSD, в сентябре Starfield заняла лишь второе место на рынке, уступив только EA Sports FC 24, футбольному симулятору от ЕА. Разумеется, в этом нет ничего удивительного. В этом, естественно, нет ничего удивительного, поскольку футбольные игры в Европе всегда пользовались огромной популярностью. Однако удивительно то, что Starfield в первый месяц своего пребывания в Европе показала не такие высокие результаты, как другая крупная игра от Xbox Game Studios - Forza Horizon 5.

На самом деле, в первую неделю продаж показатели космической RPG все-таки оказались выше, чем у Forza Horizon 5. А вот результаты за первый месяц продаж Starfield, по последним данным, оказались не такими высокими, как за первый месяц продаж Forza Horizon 5. А это означает, что популярность Starfield резко упала после первой недели, во всяком случае, в Европе.

Некоторые аналитики считают, что это может быть связано со спадом общего игрового рынка в Европе, где общие расходы геймеров снизились по сравнению с сентябрем прошлого года и сентябрем текущего года: напротив, общие расходы игроков в США в сентябре текущего года выросли по сравнению с прошлым годом. Рост составил 10%.

33
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
0ncnjqybr
29
Wing42

Этот то пользователь гoвноед известный. В его словах смысла не больше, чем в завывании холодного зимнего ветра в дупле мёртвого дерева. Тупица он, короче говоря.

17
Most ancient Wing42

Абсолютно с вами согласен, он просто дегенерат!

9
МАХАН МАХАНОВИЧ
Разумеется, в этом нет ничего удивительного. В этом, естественно, нет ничего удивительного,
3
Илья Т
Однако удивительно то...
1
001fess

Да и так было понятно, что это кал Исграмора.

2
1341Jd

ты про паука ?

-3
Understanding the Truth 1341Jd

Про криво набор скриптов созданный неумелыми ручками под кодовым название Звездное поле

1
Ang Dark

Гоночки ОБОГНАЛИ, многомиллионный проект Тоддика- иронично ^_^

2
Олег Дудин

Хайпа вокруг Старфилда было много, а толку мало.

1
Executor666

Толк все же был - народ повелся на халтуру, пусть меньше, чем рассчитывали разрабы, но все равно лохов навалом

0
lesorub88

Это не игра это куча кала

0
Sneaky Pete

Это все неблагодарные игроки виноваты

0
Denis G

Да уж, хейтер в редакции - это забавное зрелище. Фу, какой то Форзе проиграть, на жалком втором месте )

Надеюсь фанатов Форзы под этой новостью нет? А то они, как бы, уже почти повсюду.

https://www.playground.ru/forza_horizon_5/news/v_forza_horizon_5_zaregistrirovano_svyshe_32_mln_igrokov-1643184

В Forza Horizon 5 зарегистрировано свыше 32 млн. игроков

Просто так неназойливо напоминаю что по сравнению с Форзой и ваш этот хваленый Киберпанк - полное ничто.

0
DeBrayne

Форза есть в гейм пассе, к тому же зарегистрирован ≠ продано копий(учитывая, что в форзу и на пиратке вроде играть можно).

0
Denis G DeBrayne

Ну дык и Старфилд как бы есть в гейм пассе. А судя по продажам Форзы - в пиратку предпочитают, как обычно, играть у нас. Тупые буржуи зачем то тратят деньги. И да, как ни странно, но оказалось что и в Старфилд на пиратке играть тоже можно )

-1
CURiOSiTY7

Легенду не распробовали на вкус.. ну ничего Ван Гога гои тоже не сразу признали__))((№")32!№

0
Saints9

А при чем тут форза вообще бл???

0
Skorskis

ммм, может потому что у обоих игр издатель мкрософт

-1
HiRuKo14

У редактора уже шиза началась, он не может смерится с тем что Старфилд хорошая игра с хорошими продажами, и хочет хоть немного накинуть кала, "типо вот смотрите Старфилд не в топах, вот он обогнал только на одну неделю онлайн проект," что бы остатки хейтеров лизали ему очко и воспринимали его мнение и заголовки в серьез, очередное закапывание PG.

-1
21SD1361

Для оригинального ип это вообще феноменальные показатели ))) Ларианы со своим калом не могут такое показать, только на бустах чужих рекламных денег и имени продукта могут такое показывать, когда они делают свою никому не нужную дивинити, у них максимально нишевые показатели.

-10
Understanding the Truth 21SD1361
Для оригинального ип это вообще феноменальные показатели ))) Ларианы со своим калом не могут такое показать, только на бустах чужих рекламных денег и имени продукта могут такое показывать, когда они делают свою никому не нужную дивинити, у них максимально нишевые показатели.
Ты в точности описал, современных разработчиков Bethesda Game Studios
-1
Kerrot

Трясетесь под абсолютно каждым постом над своим дражайщим "10из10" Старфилдом и о том какая это "потрясающая и успешная" игра только вы. Это выглядит нелепо и жалко.

0
HiRuKo14 Kerrot

Я ни где не говорил что она "потрясающая", но то что Старфилд стал успешным, это факт, против которого пытаются выступать хейтеры, и подобные редакторы, которым неимётся комуто что то там доказать.

-2
ldssa jbcfsgfhd HiRuKo14

в чём успешность старфилда то?

3
rujurist

а был бы русский язык в игре я думаю поиграло бы побольше, у меня некоторые знакомые именно по этому в нее не стали играть

-4
Raf9111

Не настолько побольше, чтоб это повлияло на результат, не надо переоценивать. Отсутствик перевода меньшая из проблем этой игры

12
samosan

Поиграло - возможно,а вот купило бы не сильно больше.

3
askazanov

Перевод нормальный есть, кроме озвучки, но всё равно игра фуфло)))

-4
Wing42

Старфелду и это бы не помогло. Тот случай, когда отсутствие русскоязычной локализации игре только в плюс.

-6
211186

Да и я не играю, потому что русского языка нет. Пошли они в одно место уроды

1