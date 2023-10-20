Starfield показала худший результаты, чем Forza Horizon 5, за первый месяц продаж в Европе

Согласно информации, предоставленной компанией Circana, на американском рынке Starfield чувствует себя очень хорошо, став первой игрой за последние 17 лет от Bethesda Game Studios, которой удалось завоевать корону ежемесячных продаж (до этого на втором месте находились The Elder Scrolls 5 и Fallout 4). Однако в Европе дела у игры идут не так хорошо, причем здесь она не может даже сравниться с Forza Horizon 5.
Согласно последнему обнародованному данным европейского GSD, в сентябре Starfield заняла лишь второе место на рынке, уступив только EA Sports FC 24, футбольному симулятору от ЕА. Разумеется, в этом нет ничего удивительного. В этом, естественно, нет ничего удивительного, поскольку футбольные игры в Европе всегда пользовались огромной популярностью. Однако удивительно то, что Starfield в первый месяц своего пребывания в Европе показала не такие высокие результаты, как другая крупная игра от Xbox Game Studios - Forza Horizon 5.
На самом деле, в первую неделю продаж показатели космической RPG все-таки оказались выше, чем у Forza Horizon 5. А вот результаты за первый месяц продаж Starfield, по последним данным, оказались не такими высокими, как за первый месяц продаж Forza Horizon 5. А это означает, что популярность Starfield резко упала после первой недели, во всяком случае, в Европе.
Некоторые аналитики считают, что это может быть связано со спадом общего игрового рынка в Европе, где общие расходы геймеров снизились по сравнению с сентябрем прошлого года и сентябрем текущего года: напротив, общие расходы игроков в США в сентябре текущего года выросли по сравнению с прошлым годом. Рост составил 10%.
Этот то пользователь гoвноед известный. В его словах смысла не больше, чем в завывании холодного зимнего ветра в дупле мёртвого дерева. Тупица он, короче говоря.
Абсолютно с вами согласен, он просто дегенерат!
Да и так было понятно, что это кал Исграмора.
ты про паука ?
Про криво набор скриптов созданный неумелыми ручками под кодовым название Звездное поле
Гоночки ОБОГНАЛИ, многомиллионный проект Тоддика- иронично ^_^
Хайпа вокруг Старфилда было много, а толку мало.
Толк все же был - народ повелся на халтуру, пусть меньше, чем рассчитывали разрабы, но все равно лохов навалом
Это не игра это куча кала
Это все неблагодарные игроки виноваты
Да уж, хейтер в редакции - это забавное зрелище. Фу, какой то Форзе проиграть, на жалком втором месте )
Надеюсь фанатов Форзы под этой новостью нет? А то они, как бы, уже почти повсюду.
https://www.playground.ru/forza_horizon_5/news/v_forza_horizon_5_zaregistrirovano_svyshe_32_mln_igrokov-1643184
Просто так неназойливо напоминаю что по сравнению с Форзой и ваш этот хваленый Киберпанк - полное ничто.
Форза есть в гейм пассе, к тому же зарегистрирован ≠ продано копий(учитывая, что в форзу и на пиратке вроде играть можно).
Ну дык и Старфилд как бы есть в гейм пассе. А судя по продажам Форзы - в пиратку предпочитают, как обычно, играть у нас. Тупые буржуи зачем то тратят деньги. И да, как ни странно, но оказалось что и в Старфилд на пиратке играть тоже можно )
Легенду не распробовали на вкус.. ну ничего Ван Гога гои тоже не сразу признали__))((№")32!№
А при чем тут форза вообще бл???
ммм, может потому что у обоих игр издатель мкрософт
У редактора уже шиза началась, он не может смерится с тем что Старфилд хорошая игра с хорошими продажами, и хочет хоть немного накинуть кала, "типо вот смотрите Старфилд не в топах, вот он обогнал только на одну неделю онлайн проект," что бы остатки хейтеров лизали ему очко и воспринимали его мнение и заголовки в серьез, очередное закапывание PG.
Для оригинального ип это вообще феноменальные показатели ))) Ларианы со своим калом не могут такое показать, только на бустах чужих рекламных денег и имени продукта могут такое показывать, когда они делают свою никому не нужную дивинити, у них максимально нишевые показатели.
Трясетесь под абсолютно каждым постом над своим дражайщим "10из10" Старфилдом и о том какая это "потрясающая и успешная" игра только вы. Это выглядит нелепо и жалко.
Я ни где не говорил что она "потрясающая", но то что Старфилд стал успешным, это факт, против которого пытаются выступать хейтеры, и подобные редакторы, которым неимётся комуто что то там доказать.
в чём успешность старфилда то?
а был бы русский язык в игре я думаю поиграло бы побольше, у меня некоторые знакомые именно по этому в нее не стали играть
Не настолько побольше, чтоб это повлияло на результат, не надо переоценивать. Отсутствик перевода меньшая из проблем этой игры
Поиграло - возможно,а вот купило бы не сильно больше.
Перевод нормальный есть, кроме озвучки, но всё равно игра фуфло)))
Старфелду и это бы не помогло. Тот случай, когда отсутствие русскоязычной локализации игре только в плюс.
Да и я не играю, потому что русского языка нет. Пошли они в одно место уроды