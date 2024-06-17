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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 6 124 оценки

Starfield преодолела отметку в 14 миллионов игроков

butcher69
Новости

Starfield, конечно, разделила мнения, когда вышла в прошлом году, но, хотя эта космическая ролевая игра не получила такого широкого признания критиков, каким славились ролевые игры Bethesda Game Studios в прошлом, она все же привлекла довольно большую аудиторию, которая, к тому же, продолжает неуклонно расти.

В недавнем интервью с ютубером MrMattyPlays директор Starfield Тодд Говард сообщил, что на сегодняшний день в игру играет уже 14 миллионов человек. Это больше, чем 13 миллионов игроков по состоянию на конец прошлого года. За последние пару месяцев ролевая игра получила несколько крупных обновлений, которые добавили несколько функций и улучшений. В то же время на подходе еще больше контента, в том числе платное расширение в виде Shattered Space, которое выйдет в конце этого года.

Во время вышеупомянутого интервью Говард также рассказал, что средняя продолжительность игры в Starfield, насчитывающая 14 миллионов человек, составляет более 40 часов, что является довольно впечатляющим показателем для игры, особенно при таком большом количестве игроков.

Starfield доступна на Xbox Series X/S и PC.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Ага, растет, вот только онлайн у нее почему-то 10 тыс.

У Скайрима, к слову, в 3 раза больше.

По-моему кто то врет. Или опять миллионы в гейпассе?

3
Mark500

Я вот тоже не верю, что 99% играют в геймпассе. И даже там игра получила очень низкие оценки от игроков.

4
JohnTornton

в 14 выдуманных* миллионов игроков

1
ЕвМи

13млн попробовали игру за первые полгода.
1млн попробовали игру за вторые полгода.
мда... неуклонно растет.

0
da2dy

По доллару пусть продают и во все пасы добавят и можно будет гордо рассказывать о 16 млнах...

0