Starfield преодолела отметку в 14 миллионов игроков

Starfield, конечно, разделила мнения, когда вышла в прошлом году, но, хотя эта космическая ролевая игра не получила такого широкого признания критиков, каким славились ролевые игры Bethesda Game Studios в прошлом, она все же привлекла довольно большую аудиторию, которая, к тому же, продолжает неуклонно расти.
В недавнем интервью с ютубером MrMattyPlays директор Starfield Тодд Говард сообщил, что на сегодняшний день в игру играет уже 14 миллионов человек. Это больше, чем 13 миллионов игроков по состоянию на конец прошлого года. За последние пару месяцев ролевая игра получила несколько крупных обновлений, которые добавили несколько функций и улучшений. В то же время на подходе еще больше контента, в том числе платное расширение в виде Shattered Space, которое выйдет в конце этого года.
Во время вышеупомянутого интервью Говард также рассказал, что средняя продолжительность игры в Starfield, насчитывающая 14 миллионов человек, составляет более 40 часов, что является довольно впечатляющим показателем для игры, особенно при таком большом количестве игроков.
Starfield доступна на Xbox Series X/S и PC.
Ага, растет, вот только онлайн у нее почему-то 10 тыс.
У Скайрима, к слову, в 3 раза больше.
По-моему кто то врет. Или опять миллионы в гейпассе?
Я вот тоже не верю, что 99% играют в геймпассе. И даже там игра получила очень низкие оценки от игроков.
в 14 выдуманных* миллионов игроков
13млн попробовали игру за первые полгода.
1млн попробовали игру за вторые полгода.
мда... неуклонно растет.
По доллару пусть продают и во все пасы добавят и можно будет гордо рассказывать о 16 млнах...