Starfield запускается на Steam Deck только на минимальных настройках

Обзорщики Starfield пришли к выводу, что игра не подходит для портативной консоли Steam Deck. Хотя игра и запускается на минимальных настройках, процесс удовольствия не приносит.
Так, ресурс Destructoid сообщил о долгой загрузке, постоянных сбоях и нестабильной частоте кадров. Портал посоветовал снизить все настройки, чтобы сделать игровой опыт «терпимым». Михаил Маднани из TouchArcade попробовал поиграть в Starfield на Steam Deck, установив «всё на минимум» и включив апскейлинг AMD FSR2. И даже в этом случае частота кадров в игре падала до 20/с при исследовании крупных городов. Об этом же заявили редакторы Rock Paper Shotgun:
«Даже с настройками графики на минимальном качестве для Starfield на Steam Deck падение до 25 кадров в секунду с частыми спотыканиями в диапазоне 15-20 кадров в секунду при исследовании оживлённых поселений — обычное дело».
В июне в интервью для подкаста Kinda Funny Тодд Ховард, главный исполнительный продюсер Bethesda не ответил на вопрос, можно ли будет играть в Starfield на Steam Deck. В ответ на вопрос о совместимости он заявил: «Мы поговорим об этом позже».
Игра отлично оптимизирована, надо просто обновить железо стимдека Тодд сказал.
Габен цифру 2 знает и может ещё когда-то выпустить, но потом возникнут проблемы
Нужно просто удалить этот мусор и скачать бг3, тогда норм все будет
Вы не поняли, эта игра не про фпс
Так игра же требовательная, чего они хотели? запустить на консольке и играть без лагов
По моему это проблема не Стим дека. Точнее не только Стим дека
Когда же эти глупые консольщики поймут, что в такие великие АААА-игры нужно играть на соответствующем железе... на 5090. Есть у вас 5090? Нет? Тогда не играем.
Думаю Сонька бы не пустила в свой магазин игру с такой оптимизацией, по этому игра получила эксклюзив...