Свершилось: для Starfield стал доступен русификатор всех диалогов в игре

Сегодня энтузиастка с ZoG выпустила новую версию русификатора для Starfield: теперь помимо интерфейса у игроков появится возможность насладиться русским языком во всех диалогах в игре, переведенных с помощью DeepL (один из лучших онлайн-переводчиков, на основе машинного обучения).
Segnetofaza, создательница перевода, уточнила, что пока что это всё еще ранняя альфа-версия перевода, поэтому в ней могут встречаться ошибки/отсутствие перевода, тем не менее русификатор позволит игрокам практически полноценно насладиться сюжетом Starfield.
Перевод диалогов и перевод интерфейса - два разных перевода, но по ее словам, перевод диалогов можно поставить поверх перевода интерфейса, все должно работать.
Оценить качество перевода и скачать русификатор диалогов уже можно с нашего сайта.
20 млн уходят зрителям
С такими суммами и сроками у «официалов», ИИ скоро лишит их дополнительного заработка )
Посмотрел гемплей этого «шедевра». Со своей стороны очень точно могу сказать, что даже с полной русской локализацией и за даром не надо.
иди мимо путник - это не твоё.
этот шедевр от 5 до 7к стоит , ужас
На вкус и цвет фломастеры разные, каждому своё.
Найдутся мухи поверь))
Зря они полезли в абсолютно новую вселенную. Лучше бы продолжали Свитки да Фоллыч клепать. А это недофаллаут в космоме какой-то.
Эх, надеюсь вскоре нейронные сети будут делать не только текстовый перевод, но и озвучку. Пока что это в зачаточном состоянии
Ты и в правду хочешь лишить работы актёров дубляжа и хавать кал от ИИ? Почему кал? Потому что дубляж это искусство, должны быть некоторые границы, через которых не стоит переступать. Если мы начнём принимать всё от ИИ, то будем деградировать. И получим кал в виде бездушных голосов как у Алисы. Да, человеческие, но бездушные и не входящие в искусство.
уважаемый, в коменте была опция, а не упрёк или руководство к действию с целью кого-то занизить. Для меня так же игры на английском большая проблема, с которой я начал бороться постепенно изучая английский, при этом добившись небольших успехов, которые помогают мне как-то выходить из ситуации, и я уверен что чел выше смог чисто для себя что-то делать с этой проблемой, которая таковой является. Я не в коем случае не знаток английского и не чсв, просто я обладатель той же проблемы, с которой решил начать справляться и возможно тебя это немного бесит
как приятно видеть мыслящих игроков в коментах, на этом сайте
Не успел скачать с раздачи, а её уже перевели. Моддоделы беседкиных игр страшные люди...
Лучше и не скажешь.
Бессердечные они… могли бы и месяцок подождать
Ну нормально. Я думаю, еще пару лет и качество автоперевода нейронками станет едва отличимым от ручного и превратится обыденный процесс.
Да уже почти так и есть, времена "охладите трахание углепластик" давно прошли, нейросети даже голосовой перевод уже могут осилить не говоря про текстовый.
нет не прошли! глянь на перевод субтитров в ютубе и будет понятно что ещё долго до хорошего перевода.
продолжай в это верить как еще один товарищ который до сих пор тут верит в то что машинный перевод как в 90х будь как он древним валенком
Да ерунда это… машинный перевод подходит только примитивным диалогам и текстам. Что то более менее сложное и «охлади траханье» в итоге
Ерунда то что ты говоришь, в 23м году машинный перевод уже давно стал лучше чем был в нулевых, если у тебя есть докозательства обратного будь добр предъяви или захлопнись в тряпочку балабол
и никаких сборов под лям не надо, красота
сбор был про возможный 100% перевод вообще всего.
Тут тебе примерно 20-30% только дали от общего еще и с ошибками, конечно будет быстрее
20 лямов это был подсчёт стоимости профессионального перевода, да и диалоги и интерфейс которые уже переведены это не 20-30% а около 90%
посмотри на сайте itorrents-igruha org там точно есть раздача
Блин и правда там есть раздача, спасибо огромное.
как то быстро. я думал месяц -2 будут строчу копировать встать. даже игра не релизнулась ее.
Это диалоги только похоже, еще тексты, описания и тд
так это не весь текст в игре. это только малая часть. Там еще есть куча всего что переводить. При том тут еще встречаются кривые слова, которые не похожи под смысл предложения
Этот комментарий создан нейросетью?)
Похоже )
Отлично, можно теперь и самому попробовать. А то одни пишут об унылости и одних аванпостах, а другие те что походу погрузились и пользуются всеми механиками, потребляя весь контент что игра довольно завлипательная штука, даже и без квестов.
Особенно радует те кто судит игру по стримам, вы серьёзно, вы по ним можете определить какая игра годная, а какая шляпа? это же всегда скучная шляпа чисто перед сном вкл
Откуда стока ажиотажа вокруг этой игры , фигня полная .
А ведь можно и озвучку так заделать, но это уже не важно, разрабы опущены ниже плинтуса, но им походу это нравится )))))
В стиле «охлади своё траханье, углепластик»?)
как приятно быть вторым сортом за свои рубль тенге
а про лиры, забыл?)