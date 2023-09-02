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об игре
Starfield 06.09.2023
7.5 852 оценки

Свершилось: для Starfield стал доступен русификатор всех диалогов в игре

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AceTheKing
Новости

Сегодня энтузиастка с ZoG выпустила новую версию русификатора для Starfield: теперь помимо интерфейса у игроков появится возможность насладиться русским языком во всех диалогах в игре, переведенных с помощью DeepL (один из лучших онлайн-переводчиков, на основе машинного обучения).

Segnetofaza, создательница перевода, уточнила, что пока что это всё еще ранняя альфа-версия перевода, поэтому в ней могут встречаться ошибки/отсутствие перевода, тем не менее русификатор позволит игрокам практически полноценно насладиться сюжетом Starfield.

Перевод диалогов и перевод интерфейса - два разных перевода, но по ее словам, перевод диалогов можно поставить поверх перевода интерфейса, все должно работать.

Оценить качество перевода и скачать русификатор диалогов уже можно с нашего сайта.

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69
45
Комментарии: 45
Ваш комментарий
Luis_Se

20 млн уходят зрителям

34
Destroited
2
Xirasim
7
AndruhaGruz
1
Goodvini

С такими суммами и сроками у «официалов», ИИ скоро лишит их дополнительного заработка )

9
lexmoinic

Посмотрел гемплей этого «шедевра». Со своей стороны очень точно могу сказать, что даже с полной русской локализацией и за даром не надо.

5
Serpentrage

иди мимо путник - это не твоё.

-2
FearlessUstin

этот шедевр от 5 до 7к стоит , ужас

7
Destroited

На вкус и цвет фломастеры разные, каждому своё.

2
Сеня Горбунков FearlessUstin

Найдутся мухи поверь))

8
cuckold

Зря они полезли в абсолютно новую вселенную. Лучше бы продолжали Свитки да Фоллыч клепать. А это недофаллаут в космоме какой-то.

1
Rey Harley

Эх, надеюсь вскоре нейронные сети будут делать не только текстовый перевод, но и озвучку. Пока что это в зачаточном состоянии

4
Комментарий удален
Комментарий удален
JustA_NiceGuy

Ты и в правду хочешь лишить работы актёров дубляжа и хавать кал от ИИ? Почему кал? Потому что дубляж это искусство, должны быть некоторые границы, через которых не стоит переступать. Если мы начнём принимать всё от ИИ, то будем деградировать. И получим кал в виде бездушных голосов как у Алисы. Да, человеческие, но бездушные и не входящие в искусство.

3
Paul Shepard oozzii68

уважаемый, в коменте была опция, а не упрёк или руководство к действию с целью кого-то занизить. Для меня так же игры на английском большая проблема, с которой я начал бороться постепенно изучая английский, при этом добившись небольших успехов, которые помогают мне как-то выходить из ситуации, и я уверен что чел выше смог чисто для себя что-то делать с этой проблемой, которая таковой является. Я не в коем случае не знаток английского и не чсв, просто я обладатель той же проблемы, с которой решил начать справляться и возможно тебя это немного бесит

1
Paul Shepard JustA_NiceGuy

как приятно видеть мыслящих игроков в коментах, на этом сайте

-2
GunGrave616

Не успел скачать с раздачи, а её уже перевели. Моддоделы беседкиных игр страшные люди...

4
DestryDes

Лучше и не скажешь.

1
Sneaky Pete

Бессердечные они… могли бы и месяцок подождать

-2
Prestоn

Ну нормально. Я думаю, еще пару лет и качество автоперевода нейронками станет едва отличимым от ручного и превратится обыденный процесс.

3
Destroited

Да уже почти так и есть, времена "охладите трахание углепластик" давно прошли, нейросети даже голосовой перевод уже могут осилить не говоря про текстовый.

7
Trevor Destroited

нет не прошли! глянь на перевод субтитров в ютубе и будет понятно что ещё долго до хорошего перевода.

-1
Destroited Trevor

продолжай в это верить как еще один товарищ который до сих пор тут верит в то что машинный перевод как в 90х будь как он древним валенком

-1
Sneaky Pete Destroited

Да ерунда это… машинный перевод подходит только примитивным диалогам и текстам. Что то более менее сложное и «охлади траханье» в итоге

-1
Destroited Sneaky Pete

Ерунда то что ты говоришь, в 23м году машинный перевод уже давно стал лучше чем был в нулевых, если у тебя есть докозательства обратного будь добр предъяви или захлопнись в тряпочку балабол

-2
t0n

и никаких сборов под лям не надо, красота

3
RavenW89

сбор был про возможный 100% перевод вообще всего.
Тут тебе примерно 20-30% только дали от общего еще и с ошибками, конечно будет быстрее

-4
altair_nur RavenW89

20 лямов это был подсчёт стоимости профессионального перевода, да и диалоги и интерфейс которые уже переведены это не 20-30% а около 90%

0
Комментарий удален
Paul Shepard

посмотри на сайте itorrents-igruha org там точно есть раздача

1
Destroited Paul Shepard

Блин и правда там есть раздача, спасибо огромное.

-1
MunchkiN 616

как то быстро. я думал месяц -2 будут строчу копировать встать. даже игра не релизнулась ее.

0
Goodvini

Это диалоги только похоже, еще тексты, описания и тд

0
RavenW89

так это не весь текст в игре. это только малая часть. Там еще есть куча всего что переводить. При том тут еще встречаются кривые слова, которые не похожи под смысл предложения

0
Мистер Неизвестность RavenW89

Этот комментарий создан нейросетью?)

1
Sneaky Pete Мистер Неизвестность

Похоже )

-1
DenisVTR

Отлично, можно теперь и самому попробовать. А то одни пишут об унылости и одних аванпостах, а другие те что походу погрузились и пользуются всеми механиками, потребляя весь контент что игра довольно завлипательная штука, даже и без квестов.
Особенно радует те кто судит игру по стримам, вы серьёзно, вы по ним можете определить какая игра годная, а какая шляпа? это же всегда скучная шляпа чисто перед сном вкл

0
BoomGoTinko

Откуда стока ажиотажа вокруг этой игры , фигня полная .

0
askazanov

А ведь можно и озвучку так заделать, но это уже не важно, разрабы опущены ниже плинтуса, но им походу это нравится )))))

-1
Sneaky Pete

В стиле «охлади своё траханье, углепластик»?)

-5
Paul Shepard

как приятно быть вторым сортом за свои рубль тенге

-9
Serpentrage

а про лиры, забыл?)

-1