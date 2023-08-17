В Starfield нельзя будет пилотировать мехи - они вне закона после Войны колоний

В прошлом месяце Bethesda выпустила серию анимационных роликов по Starfield, в одном из которых был фрагмент со сражением двуногих роботов управляемых человеком. Этих же титанов можно было заметить в геймплейном трейлере пару месяцев назад, скриншот которого вы можете увидеть выше. После этого многие задались вопросом, сможем ли мы сами управлять ими.
В общем, ответ отрицательный. В рамках вчерашнего Q&A с ведущим дизайнером квестов Уиллом Шеном и ведущим дизайнером Эмилем Пальяруло Bethesda рассказала, что мехи в Starfield - это скорее декор. Это своего рода элемент боевого настроения, который будет украшать некоторые из многих и многих планет игры, но никогда не станет пилотируемым.
На вопрос одного из фанатов об истории создания мехов в Starfield, Пальяруло пояснил, что мехи - это "остатки Войны колоний, конфликта, начавшегося в 2308 году, когда Коллектив фристар нарушил договор": "У обеих сторон, Объединенной колонии и Коллектива фристар, были мехи. Но Коллектив Фристар мастерски овладел ими. Тогда Объединенные колонии решили сбалансировать это "управляемыми инопланетными зверями из своего подразделения Xenowarfare".
Но, увы, за несколько десятилетий до начала Starfield и лаборатории Объединенных колоний Xenowarfare, и мехи обеих сторон были "объявлены вне закона перемирием, завершившим Войну колоний". Это означает, говорит Пальяруло, что от них остались лишь ржавеющие корпуса, которые захламляют исторические поля сражений. Мехи "не пригодны для использования, нет, - говорит Пальяруло, - они в руинах".
Если честно, мы уже знали, что в Starfield не будет наземной техники, но не уверен, что отнес бы мехов к этой категории. Можно было надеяться, что они будут работать примерно так же, как силовая броня в Fallout 4. Но нет.
По крайней мере, вы сможете походить среди кучи мертвых мехов на полях былых сражений. Кроме того, можно быть уверенным, что это будет одна из первых вещей, которую предприимчивая команда моддеров попытается реализовать, и это если Bethesda не опередит их в каком-нибудь расширении.
Удобно. Не смогли реализовать - ну там это, типа война была, по этому типа вне закона и все такое. Контрабанда тоже вне закона, но да ладно.
Ну её ведь уже окрестили игрой года, так что все, поздно минусы накидывать
No mans sky: машины, мехи, строительство. -_-. Вот если б добавили туда нпс, квесты, норм оружие и вручную созданные города - зачем старфилд?
Нельзя будет пилотировать мехов
Это фиacко.
Что в гейм пассе предзагрузка пошла 116.6 гб...
Ой, да ладно же - поездки и бои на мехах позже в DLC завезут, как вызов драконов в Скайриме.
Могу очень сильно ошибаться, но вроде где-то видел новость что для старфилда не будет DLC
Никогда не говори никогда. Нынешняя Беседка и без кучи DLC? Это нонсенс!
Вот подожди, после релиза они и запоздалый сезонный пропуск анонсируют.
Я тоже думаю что DLC будут
Не страшно, скоро Armored Core 6, там будут мехи на любой вкус, настроенные так как пожелаешь.
Почему я не могу отыгрывать злого персонажа в RPG и использовать то, что вне закона?
Мододелы я думаю это исправят - управлять не получится изнутри, но хотя бы удаленно, пока тушка героя будет на корабле, шагоходом походить получится.
Особо и не хотелось. С одной стороны чем больше контента тем лучше, с другой если так хочется мехов, всегда есть Мехварриор
Походу нас ожидает шиза игра на уровень выше, чем даже Death Stranding.
как ты посмел на Великого Кодзиму наехать , а Ридус лично тебя выследит и накостыляет !